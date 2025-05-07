https://ria.ru/20250507/indiya-2015440555.html

СМИ: в индийском Джамму и Кашмире потерпели крушение три истребителя

СМИ: в индийском Джамму и Кашмире потерпели крушение три истребителя - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: в индийском Джамму и Кашмире потерпели крушение три истребителя

Три истребителя потерпели крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на местные правительственные источники. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:44:00+03:00

2025-05-07T07:44:00+03:00

2025-05-07T11:23:00+03:00

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кашмир

операция синдур в пакистане

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Три истребителя потерпели крушение в индийском регионе Джамму и Кашмир, сообщает в среду агентство Рейтер со ссылкой на местные правительственные источники. Ранее агентство уже сообщило о крушении истребителя в Джамму и Кашмире, в результате которого пострадал пилот. Телеканал Geo TV ранее сообщал со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджу Асифа, что пакистанские ВВС сбили пять индийских истребителей при отражении удара Индии. "В среду три истребителя потерпели крушение в индийском Джамму и Кашмире", - говорится в сообщении агентства. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015437902.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html

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в мире, джамму, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане