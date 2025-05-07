Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"
ANI: Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"
© AP Photo / Dar YasinИндийский военный в Шринагаре
© AP Photo / Dar Yasin
Индийский военный в Шринагаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны Индии проведет брифинг по операции "Синдур" в 10.00 (07.30 мск), сообщает агентство АНИ.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Пакистан проинформировал ООН об агрессии Индии
Вчера, 04:36
"Брифинг индийской армии в 10.00 сегодня. Индийская армия проведет брифинг для СМИ и проинформирует нацию об операции "Синдур", - сообщает агентство.
Примечательно, что практически на это же время - 10.00 по Пакистану (08.00 мск) - пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф запланировал заседание комитета национальной безопасности в Исламабаде для рассмотрения сложившейся ситуации.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация