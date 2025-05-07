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Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур" - РИА Новости, 07.05.2025
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04:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indiya-2015430660.html
Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"
Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур" - РИА Новости, 07.05.2025
Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"
Минобороны Индии проведет брифинг по операции "Синдур" в 10.00 (07.30 мск), сообщает агентство АНИ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:43:00+03:00
2025-05-07T04:43:00+03:00
в мире
индия
пакистан
россия
шехбаз шариф
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны Индии проведет брифинг по операции "Синдур" в 10.00 (07.30 мск), сообщает агентство АНИ. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. "Брифинг индийской армии в 10.00 сегодня. Индийская армия проведет брифинг для СМИ и проинформирует нацию об операции "Синдур", - сообщает агентство. Примечательно, что практически на это же время - 10.00 по Пакистану (08.00 мск) - пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф запланировал заседание комитета национальной безопасности в Исламабаде для рассмотрения сложившейся ситуации. Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства. Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015430096.html
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в мире, индия, пакистан, россия, шехбаз шариф, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Россия, Шехбаз Шариф, Операция Синдур в Пакистане
Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"

ANI: Минобороны Индии утром в среду проведет брифинг по операции "Синдур"

© AP Photo / Dar YasinИндийский военный в Шринагаре
Индийский военный в Шринагаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийский военный в Шринагаре. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая - РИА Новости. Минобороны Индии проведет брифинг по операции "Синдур" в 10.00 (07.30 мск), сообщает агентство АНИ.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
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"Брифинг индийской армии в 10.00 сегодня. Индийская армия проведет брифинг для СМИ и проинформирует нацию об операции "Синдур", - сообщает агентство.
Примечательно, что практически на это же время - 10.00 по Пакистану (08.00 мск) - пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф запланировал заседание комитета национальной безопасности в Исламабаде для рассмотрения сложившейся ситуации.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреИндияПакистанРоссияШехбаз ШарифОперация Синдур в Пакистане
 
 
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