В Индии заявили о гибели минимум трех жителей после ответа от Пакистана
Армия Индии заявила о гибели минимум трех жителей после обстрела Пакистана
© AP Photo / Manish SwarupСкорая помощь в Индии
© AP Photo / Manish Swarup
Скорая помощь в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Как минимум три жителя Индии погибли при нарушение Пакистаном режима прекращения огня в Джамму и Кашмире, сообщила армия Индии.
"В ночь с 6 на 7 мая 2025 года армия Пакистана прибегла к произвольной стрельбе, включая артиллерийский обстрел с постов по всей линии контроля и международной границы напротив Джамму и Кашмира. Три невинных мирных жителя погибли в результате беспорядочной стрельбы. Индийская армия отвечает соразмерно", - сообщил представитель армии.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Как сообщили источники агентства АНИ, целью ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России), за их роль в спонсировании террористической деятельности в Индии. Источники агентства также отметили, что при атаках использовались системы высокоточного ударного оружия индийской армии, ВМС и ВВС, а координаты атак были предоставлены разведывательными службами. Атаки проводились только с индийской территории, добавили собеседники агентства.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация