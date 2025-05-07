https://ria.ru/20250507/indija-2015620104.html

По всей Индии начались учения гражданской обороны

По всей Индии начались учения гражданской обороны - РИА Новости, 07.05.2025

По всей Индии начались учения гражданской обороны

Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщает издание... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:30:00+03:00

2025-05-07T17:30:00+03:00

2025-05-07T17:30:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщает издание Indian Express. "Правительствам штатов и союзных территорий было поручено включить сирены оповещения о воздушной тревоге, внедрить протоколы отключения электроэнергии в определенных районах и обучить гражданских лиц, включая студентов, мерам безопасности, которые необходимо соблюдать во время потенциальных воздушных или наземных атак", - сообщает издание. Учения пройдут в 244 округах в индийских штатах и затронут крупнейшие города страны - Нью-Дели, Мумбаи и другие. В частности, в Нью-Дели планируется отключение электричества с 20.00 до 20.15 местного времени (17.30 – 17.45 мск). Учения проходят на фоне начатой минобороны Индии операцию "Синдур". В ночь на 7 мая индийские военные нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.

https://ria.ru/20250507/indiya-2015419987.html

https://ria.ru/20250501/konflikt-2014608989.html

индия

пакистан

кашмир

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане