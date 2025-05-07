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По всей Индии начались учения гражданской обороны - РИА Новости, 07.05.2025
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17:30 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indija-2015620104.html
По всей Индии начались учения гражданской обороны
По всей Индии начались учения гражданской обороны - РИА Новости, 07.05.2025
По всей Индии начались учения гражданской обороны
Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщает издание... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:30:00+03:00
2025-05-07T17:30:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщает издание Indian Express. "Правительствам штатов и союзных территорий было поручено включить сирены оповещения о воздушной тревоге, внедрить протоколы отключения электроэнергии в определенных районах и обучить гражданских лиц, включая студентов, мерам безопасности, которые необходимо соблюдать во время потенциальных воздушных или наземных атак", - сообщает издание. Учения пройдут в 244 округах в индийских штатах и затронут крупнейшие города страны - Нью-Дели, Мумбаи и другие. В частности, в Нью-Дели планируется отключение электричества с 20.00 до 20.15 местного времени (17.30 – 17.45 мск). Учения проходят на фоне начатой минобороны Индии операцию "Синдур". В ночь на 7 мая индийские военные нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
https://ria.ru/20250507/indiya-2015419987.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
По всей Индии начались учения гражданской обороны

Indian Express: в Индии начались общенациональные учения гражданской обороны

© AP Photo / Tsering TopgyalФлаги Индии
Флаги Индии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Tsering Topgyal
Флаги Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Общенациональные учения гражданской обороны под кодовым названием "Операция Абхьяс" начались в Индии, они будут проводиться по всей стране, сообщает издание Indian Express.
"Правительствам штатов и союзных территорий было поручено включить сирены оповещения о воздушной тревоге, внедрить протоколы отключения электроэнергии в определенных районах и обучить гражданских лиц, включая студентов, мерам безопасности, которые необходимо соблюдать во время потенциальных воздушных или наземных атак", - сообщает издание.
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Учения пройдут в 244 округах в индийских штатах и затронут крупнейшие города страны - Нью-Дели, Мумбаи и другие. В частности, в Нью-Дели планируется отключение электричества с 20.00 до 20.15 местного времени (17.30 – 17.45 мск).
Учения проходят на фоне начатой минобороны Индии операцию "Синдур". В ночь на 7 мая индийские военные нанесли удары по девяти целям в Пакистане и подконтрольной ему части Кашмира, где базировались террористы. В ведомстве отметили, что в рамках операции не был атакован ни один пакистанский военный объект. В свою очередь, власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли более 20 человек, свыше 40 пострадали.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
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