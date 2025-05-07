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Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
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13:47 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indija-2015531929.html
Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию
Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию
Дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном может угрожать поставкам в Россию товаров из этих стран на сумму почти 5 миллиардов долларов в год, в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:47:00+03:00
2025-05-07T13:47:00+03:00
экономика
пакистан
индия
россия
операция синдур в пакистане
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном может угрожать поставкам в Россию товаров из этих стран на сумму почти 5 миллиардов долларов в год, в частности, это коснется риса, чая, гаджетов, лекарств, одежды и текстиля, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб обеих стран. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. Общий объем импорта Россией товаров из этих двух стран по итогам 2024 года составил 4,99 миллиарда долларов. Из них 4,92 миллиарда пришлись на Индию, а 68,6 миллиона - на Пакистан. У Нью-Дели больше всего в стоимостном выражении в прошлом году Москва покупала вычислительные машины - на 500,3 миллиона долларов. В тройке также оказались фармпродукция - на 420 миллионов долларов и смартфоны - на 238,8 миллиона долларов. В топ-10 основных товаров индийских поставок в РФ также вошли искусственный корунд, необходимый для производства прочных стеклянных конструкций и синтетических сапфиров и рубинов - на 160,3 миллиона долларов, облицовочные и другие плиты - на 143,4 миллиона. Далее идут пищевые продукты: креветки - с поставками на 124 миллиона долларов, экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая - на 81,2 миллиона, чай - на 75,4 миллиона, а также рис - на 70,6 миллиона долларов. Входят в десятку и химические соединения - на 73,9 миллиона долларов. Лидерами по поставкам товаров от Исламабада стали изделия из кожи, главным образом одежда и аксессуары - на 19,1 миллиона долларов, а также одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязаных - на 14,2 миллиона. В десятке также расположились приборы для медицины и ветеринарии с поставками на 7,7 миллиона долларов, ткани из хлопка - на 6,4 миллиона, трикотажные и вязаные одежда и аксессуары - на 5,2 миллиона, рис - на 4,4 миллиона, спортинвентарь и игрушки - на 2,7 миллиона, цитрусовые, в основном мандарины - на 2,3 миллиона, постельное белье и другой текстиль - на 1,8 миллиона долларов, а также режущие изделия, в основном маникюрные наборы, а еще бритвы и подобные товары - на 1,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20250507/mid-2015451887.html
https://ria.ru/20250503/zapret--2014751793.html
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экономика, пакистан, индия, россия, операция синдур в пакистане, в мире
Экономика, Пакистан, Индия, Россия, Операция Синдур в Пакистане, В мире
Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию

Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках риса и чая в Россию

© AP Photo / K.M. ChaudaryИндийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / K.M. Chaudary
Индийский флаг виден на военизированном контрольно-пропускном пункте возле Вахага на пакистано-индийской границе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дальнейшее обострение конфликта между Индией и Пакистаном может угрожать поставкам в Россию товаров из этих стран на сумму почти 5 миллиардов долларов в год, в частности, это коснется риса, чая, гаджетов, лекарств, одежды и текстиля, выяснило РИА Новости, изучив данные статистических служб обеих стран.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме оно начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергся нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
МИД России призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Вчера, 09:14
Общий объем импорта Россией товаров из этих двух стран по итогам 2024 года составил 4,99 миллиарда долларов. Из них 4,92 миллиарда пришлись на Индию, а 68,6 миллиона - на Пакистан.
У Нью-Дели больше всего в стоимостном выражении в прошлом году Москва покупала вычислительные машины - на 500,3 миллиона долларов. В тройке также оказались фармпродукция - на 420 миллионов долларов и смартфоны - на 238,8 миллиона долларов.
В топ-10 основных товаров индийских поставок в РФ также вошли искусственный корунд, необходимый для производства прочных стеклянных конструкций и синтетических сапфиров и рубинов - на 160,3 миллиона долларов, облицовочные и другие плиты - на 143,4 миллиона. Далее идут пищевые продукты: креветки - с поставками на 124 миллиона долларов, экстракты, эссенции и концентраты кофе и чая - на 81,2 миллиона, чай - на 75,4 миллиона, а также рис - на 70,6 миллиона долларов. Входят в десятку и химические соединения - на 73,9 миллиона долларов.
Лидерами по поставкам товаров от Исламабада стали изделия из кожи, главным образом одежда и аксессуары - на 19,1 миллиона долларов, а также одежда и аксессуары, кроме трикотажных и вязаных - на 14,2 миллиона.
В десятке также расположились приборы для медицины и ветеринарии с поставками на 7,7 миллиона долларов, ткани из хлопка - на 6,4 миллиона, трикотажные и вязаные одежда и аксессуары - на 5,2 миллиона, рис - на 4,4 миллиона, спортинвентарь и игрушки - на 2,7 миллиона, цитрусовые, в основном мандарины - на 2,3 миллиона, постельное белье и другой текстиль - на 1,8 миллиона долларов, а также режущие изделия, в основном маникюрные наборы, а еще бритвы и подобные товары - на 1,5 миллиона долларов.
Порт в Ченнаи, Индия - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Индия ввела запрет на импорт и транзит товаров из Пакистана
3 мая, 09:58
 
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