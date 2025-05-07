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ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025
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10:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indija-2015474145.html
ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана
ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025
ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана
Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:48:00+03:00
2025-05-07T10:48:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания подполковника) ВВС Индии Вьомика Сингх. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. "Удар по лагерям террористов был нанесен с помощью точных возможностей. Было использовано нишевое технологическое оружие с тщательным подбором боеголовок, чтобы не было никакого сопутствующего ущерба. Точкой удара в каждой цели было определенное здание или группа зданий, все цели были нейтрализованы с "медицинской точностью", и результаты подтверждают профессионализм индийских вооруженных сил в планировании и проведении своих операций", - сказала она в ходе брифинга. Сингх отметила, что ни одно военное учреждение Пакистана не было выбрано в качестве цели. "Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своем ответе. Однако следует сказать, что индийские вооруженные силы полностью готовы отреагировать на шаги Пакистана, если таковые будут, которые усугубят эту ситуацию", - добавила представитель армии страны. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/pakistan-2015461183.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана

Командир авиакрыла ВВС Сингх: Индия готова ответить на любые шаги Пакистана

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания подполковника) ВВС Индии Вьомика Сингх.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
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СМИ: при ударах Индии по Пакистану погибли по меньшей мере 70 человек
Вчера, 10:02
"Удар по лагерям террористов был нанесен с помощью точных возможностей. Было использовано нишевое технологическое оружие с тщательным подбором боеголовок, чтобы не было никакого сопутствующего ущерба. Точкой удара в каждой цели было определенное здание или группа зданий, все цели были нейтрализованы с "медицинской точностью", и результаты подтверждают профессионализм индийских вооруженных сил в планировании и проведении своих операций", - сказала она в ходе брифинга.
Сингх отметила, что ни одно военное учреждение Пакистана не было выбрано в качестве цели.
"Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своем ответе. Однако следует сказать, что индийские вооруженные силы полностью готовы отреагировать на шаги Пакистана, если таковые будут, которые усугубят эту ситуацию", - добавила представитель армии страны.
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
*Запрещенная в России террористическая организация
Пакистан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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В миреПакистанИндияКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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