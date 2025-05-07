https://ria.ru/20250507/indija-2015474145.html

ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана

ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана - РИА Новости, 07.05.2025

ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана

Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:48:00+03:00

2025-05-07T10:48:00+03:00

2025-05-07T10:48:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

операция синдур в пакистане

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014446675_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_0fe00bbb2b975b9dacfdf0ba6ccc7c59.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания подполковника) ВВС Индии Вьомика Сингх. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения. "Удар по лагерям террористов был нанесен с помощью точных возможностей. Было использовано нишевое технологическое оружие с тщательным подбором боеголовок, чтобы не было никакого сопутствующего ущерба. Точкой удара в каждой цели было определенное здание или группа зданий, все цели были нейтрализованы с "медицинской точностью", и результаты подтверждают профессионализм индийских вооруженных сил в планировании и проведении своих операций", - сказала она в ходе брифинга. Сингх отметила, что ни одно военное учреждение Пакистана не было выбрано в качестве цели. "Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своем ответе. Однако следует сказать, что индийские вооруженные силы полностью готовы отреагировать на шаги Пакистана, если таковые будут, которые усугубят эту ситуацию", - добавила представитель армии страны. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015461183.html

https://ria.ru/20250507/modi-2015425272.html

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015437902.html

пакистан

индия

кашмир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пакистан, индия, кашмир, операция синдур в пакистане