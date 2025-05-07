ВВС Индии заявили, что готовы ответить на любые шаги Пакистана
Командир авиакрыла ВВС Сингх: Индия готова ответить на любые шаги Пакистана
© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире после нападения на туристов в Пахалгаме. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Вооруженные силы Индии готовы ответить на любые шаги Пакистана, которые приведут к эскалации, заявила на брифинге командир авиакрыла (аналог звания подполковника) ВВС Индии Вьомика Сингх.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 24 человек, 46 получили ранения.
"Удар по лагерям террористов был нанесен с помощью точных возможностей. Было использовано нишевое технологическое оружие с тщательным подбором боеголовок, чтобы не было никакого сопутствующего ущерба. Точкой удара в каждой цели было определенное здание или группа зданий, все цели были нейтрализованы с "медицинской точностью", и результаты подтверждают профессионализм индийских вооруженных сил в планировании и проведении своих операций", - сказала она в ходе брифинга.
Сингх отметила, что ни одно военное учреждение Пакистана не было выбрано в качестве цели.
"Индия продемонстрировала значительную сдержанность в своем ответе. Однако следует сказать, что индийские вооруженные силы полностью готовы отреагировать на шаги Пакистана, если таковые будут, которые усугубят эту ситуацию", - добавила представитель армии страны.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
*Запрещенная в России террористическая организация