СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов
Премьер Индии Моди выбрал название для операции против террористов
© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Как передает агентство, "премьер-министр Нарендра Моди выбрал выразительный термин "Операция Синдур" для обозначения ударов индийских вооруженных сил по девяти террористическим объектам" в Пакистане и Кашмире. "Поскольку террористы расстреляли 26 мирных жителей, только мужчин и в основном туристов, а убитые горем жены нескольких жертв стали лицом трагедии, название "Операция Синдур" было сочтено подходящим", - отметили собеседники агентства.
Синдур — это порошок оранжево-красного цвета, используемый индуистской общиной в религиозных и культурных целях. Замужние женщины используют его для того, чтобы украсить пробор волос в виде линии, а незамужние ограничиваются небольшой точкой на лбу. Синдур является символом индусского брака – впервые его на голову девушки наносит жених во время свадьбы.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
*Запрещенная в России террористическая организация
*Запрещенная в России террористическая организация