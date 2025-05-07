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СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов - РИА Новости, 07.05.2025
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08:51 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/indija-2015446741.html
СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов
СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов
Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:51:00+03:00
2025-05-07T08:51:00+03:00
в мире
пакистан
индия
кашмир
нарендра моди
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источники. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Как передает агентство, "премьер-министр Нарендра Моди выбрал выразительный термин "Операция Синдур" для обозначения ударов индийских вооруженных сил по девяти террористическим объектам" в Пакистане и Кашмире. "Поскольку террористы расстреляли 26 мирных жителей, только мужчин и в основном туристов, а убитые горем жены нескольких жертв стали лицом трагедии, название "Операция Синдур" было сочтено подходящим", - отметили собеседники агентства. Синдур — это порошок оранжево-красного цвета, используемый индуистской общиной в религиозных и культурных целях. Замужние женщины используют его для того, чтобы украсить пробор волос в виде линии, а незамужние ограничиваются небольшой точкой на лбу. Синдур является символом индусского брака – впервые его на голову девушки наносит жених во время свадьбы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20250507/istrebitel-2015434962.html
https://ria.ru/20250506/indiya-2015409928.html
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в мире, пакистан, индия, кашмир, нарендра моди, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, Кашмир, Нарендра Моди, Операция Синдур в Пакистане
СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов

Премьер Индии Моди выбрал название для операции против террористов

© AP Photo / Czarek SokolowskiПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источники.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения.
Истребитель индийских ВВС - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: в Джамму и Кашмире потерпел крушение истребитель ВВС Индии
Вчера, 05:44
Как передает агентство, "премьер-министр Нарендра Моди выбрал выразительный термин "Операция Синдур" для обозначения ударов индийских вооруженных сил по девяти террористическим объектам" в Пакистане и Кашмире. "Поскольку террористы расстреляли 26 мирных жителей, только мужчин и в основном туристов, а убитые горем жены нескольких жертв стали лицом трагедии, название "Операция Синдур" было сочтено подходящим", - отметили собеседники агентства.
Синдур — это порошок оранжево-красного цвета, используемый индуистской общиной в религиозных и культурных целях. Замужние женщины используют его для того, чтобы украсить пробор волос в виде линии, а незамужние ограничиваются небольшой точкой на лбу. Синдур является символом индусского брака – впервые его на голову девушки наносит жених во время свадьбы.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

*Запрещенная в России террористическая организация
Истребители ВВС Индии - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Индия начала операцию "Синдур", нанеся удары по Пакистану
6 мая, 23:31
 
В миреПакистанИндияКашмирНарендра МодиОперация Синдур в Пакистане
 
 
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