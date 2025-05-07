https://ria.ru/20250507/indija-2015446741.html

СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов

СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ раскрыли, кто выбрал название для операции Индии против террористов

Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:51:00+03:00

2025-05-07T08:51:00+03:00

2025-05-07T08:51:00+03:00

в мире

пакистан

индия

кашмир

нарендра моди

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мая – РИА Новости. Названия для операции Индии против террористов было выбрано премьер-министром страны Нарендрой Моди, сообщает агентство Press Trust of India со ссылкой на источники. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Как передает агентство, "премьер-министр Нарендра Моди выбрал выразительный термин "Операция Синдур" для обозначения ударов индийских вооруженных сил по девяти террористическим объектам" в Пакистане и Кашмире. "Поскольку террористы расстреляли 26 мирных жителей, только мужчин и в основном туристов, а убитые горем жены нескольких жертв стали лицом трагедии, название "Операция Синдур" было сочтено подходящим", - отметили собеседники агентства. Синдур — это порошок оранжево-красного цвета, используемый индуистской общиной в религиозных и культурных целях. Замужние женщины используют его для того, чтобы украсить пробор волос в виде линии, а незамужние ограничиваются небольшой точкой на лбу. Синдур является символом индусского брака – впервые его на голову девушки наносит жених во время свадьбы. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/istrebitel-2015434962.html

https://ria.ru/20250506/indiya-2015409928.html

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в мире, пакистан, индия, кашмир, нарендра моди, операция синдур в пакистане