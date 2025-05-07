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Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов - РИА Новости, 07.05.2025
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23:42 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/husity-2015710985.html
Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов
Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов - РИА Новости, 07.05.2025
Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не будет препятствовать проходу иностранных судов по Красному и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:42:00+03:00
2025-05-07T23:42:00+03:00
в мире
цены на нефть
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аравийское море
израиль
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не будет препятствовать проходу иностранных судов по Красному и Аравийскому морям, за исключением связанных с Израилем и тех, что направляются в его порты, сообщил РИА Новости в среду член политбюро "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити. "Мы договорились остановить только военные операции против Соединенных Штатов, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются", — сказал он, отметив, что "целями ударов будут только суда, направляющиеся в Израиль". Он добавил, что всем остальным не связанным с Израилем судам, в том числе американским, проход через Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив разрешается. Аль-Бахити указал, что Вашингтон понес значительные материальные и военные потери после вовлеченности в агрессию против Йемена, и именно он вынудил ввести против него морскую блокаду. Во вторник МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения о прекращении огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга.
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в мире, цены на нефть, йемен, аравийское море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Йемен, Аравийское море, Израиль, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов

Хуситы не будут мешать проходу иностранных судов через Красное и Аравийское моря

© AP PhotoХуситы во время митинга в Йемене
Хуситы во время митинга в Йемене - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo
Хуситы во время митинга в Йемене. Архивное фото
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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не будет препятствовать проходу иностранных судов по Красному и Аравийскому морям, за исключением связанных с Израилем и тех, что направляются в его порты, сообщил РИА Новости в среду член политбюро "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити.
«
"Мы договорились остановить только военные операции против Соединенных Штатов, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются", — сказал он, отметив, что "целями ударов будут только суда, направляющиеся в Израиль".
Он добавил, что всем остальным не связанным с Израилем судам, в том числе американским, проход через Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив разрешается. Аль-Бахити указал, что Вашингтон понес значительные материальные и военные потери после вовлеченности в агрессию против Йемена, и именно он вынудил ввести против него морскую блокаду.
Во вторник МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения о прекращении огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга.
Хуситы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
США и хуситы договорились о прекращении огня, заявили в МИД Омана
6 мая, 21:31
 
В миреЦены на нефтьЙеменАравийское мореИзраильАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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