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Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов

Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов - РИА Новости, 07.05.2025

Хуситы пообещали не мешать проходу иностранных судов

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не будет препятствовать проходу иностранных судов по Красному и... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:42:00+03:00

2025-05-07T23:42:00+03:00

2025-05-07T23:42:00+03:00

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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не будет препятствовать проходу иностранных судов по Красному и Аравийскому морям, за исключением связанных с Израилем и тех, что направляются в его порты, сообщил РИА Новости в среду член политбюро "Ансар Алла" Мухаммед аль-Бахити. "Мы договорились остановить только военные операции против Соединенных Штатов, но наши военные операции по поддержке Газы продолжаются", — сказал он, отметив, что "целями ударов будут только суда, направляющиеся в Израиль". Он добавил, что всем остальным не связанным с Израилем судам, в том числе американским, проход через Красное и Аравийское моря, Баб-эль-Мандебский пролив разрешается. Аль-Бахити указал, что Вашингтон понес значительные материальные и военные потери после вовлеченности в агрессию против Йемена, и именно он вынудил ввести против него морскую блокаду. Во вторник МИД Омана объявил о заключении при его посредничестве соглашения о прекращении огня между хуситами и США, которое предусматривает обоюдное прекращение нападений друг на друга.

https://ria.ru/20250506/ssha-2015398296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, йемен, аравийское море, израиль, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году