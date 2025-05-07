https://ria.ru/20250507/husity-2015508319.html

Хуситы продолжат атаки на израильские суда, несмотря на соглашение с США

Хуситы продолжат атаки на израильские суда, несмотря на соглашение с США - РИА Новости, 07.05.2025

Хуситы продолжат атаки на израильские суда, несмотря на соглашение с США

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:25:00+03:00

2025-05-07T13:25:00+03:00

2025-05-07T13:25:00+03:00

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ДОХА, 7 мая - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) продолжит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях до снятия блокады на поставки гуманитарной помощи в палестинский сектор Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня с США, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" официальный представитель движения "Ансар Алла" Мухаммед Абдессалам. "Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не достигнет Газы", - сказал он. "Наш ответ израильскому образованию неизбежен", - добавил он, имея в виду ответ на бомбежки территории Йемена под контролем хуситов, в том числе столицы Саны. Во вторник МИД султаната Омана сообщил, что США и власти в Сане заключили при его посредничестве соглашение о прекращении огня, которое предусматривает обоюдный отказ от нападений на объекты друг друга, в том числе на американские корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

https://ria.ru/20250506/izrail-2015314360.html

https://ria.ru/20250505/ssha-2015155293.html

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в мире, йемен, сша, сана, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году