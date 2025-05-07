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Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в Тбилиси
Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в Тбилиси - РИА Новости, 07.05.2025
Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в Тбилиси
Посольство США в Грузии в среду предупредило своих граждан об угрозе взрыва бомб в трех торговых центрах Тбилиси. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:57:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 7 мая - РИА Новости. Посольство США в Грузии в среду предупредило своих граждан об угрозе взрыва бомб в трех торговых центрах Тбилиси. "Пожалуйста, имейте в виду, что посольству США стало известно об угрозах взрыва в трех торговых центрах Тбилиси: 1) Торговый центр East Point – ул. Александра Твалчерилидзе, 2. 2) Торговый центр Galleria Tbilisi – проспект Шота Руставели, 2/4 3) Торговый центр "Тбилиси Mall" – проспект Давида Агмашенебели, 16. Региональное управление безопасности посольства в Тбилиси рекомендовало всем сотрудникам избегать этих мест до дальнейшего уведомления. Пожалуйста, следите за местными новостями, чтобы не пропустить обновления. Мы сообщим дополнительную информацию, когда она у нас появится",- говорится в заявлении посольства, которое опубликовано на сайте дипмисии. В свою очередь грузинский Первый канал сообщил в среду со ссылкой на Службу госбезопасности страны, что "соответствующие службы государственной безопасности работают по факту очередного ложного сообщения".
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в мире, тбилиси, сша, грузия
В мире, Тбилиси, США, Грузия
Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в Тбилиси
Посольство США в Грузии сообщило об угрозе взрыва бомб в трех ТЦ в Тбилиси