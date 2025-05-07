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Премьера Грузии избрали председателем "Грузинской мечты"
Премьера Грузии избрали председателем "Грузинской мечты" - РИА Новости, 07.05.2025
Премьера Грузии избрали председателем "Грузинской мечты"
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран в среду председателем правящей партии "Грузинская мечта", заседание съезда политсилы транслируется в прямом... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:11:00+03:00
2025-05-07T13:11:00+03:00
2025-05-07T14:28:00+03:00
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ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран в среду председателем правящей партии "Грузинская мечта", заседание съезда политсилы транслируется в прямом эфире грузинских телекомпаний."По решению политсовета, господин Ираклий (Кобахидзе - ред.) единогласно избран председателем "Грузинской мечты", - заявил исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе на съезде.Прежний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление он сделал 25 апреля. При этом Гарибашвили исключил возможность перехода в оппозицию."Председательство "Грузинской мечты", конечно, большая ответственность и, естественно, это большая честь. Я благодарю вас всех за вашу поддержку и доверие. Я хотел бы поблагодарить господина Гарибашвили, который возглавлял партию в течение последних полутора лет и внес значительный вклад в успех нашей партии на выборах в прошлом году", - заявил Кобахидзе.Прежний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление он сделал 25 апреля. При этом Гарибашвили исключил возможность перехода в оппозицию.
https://ria.ru/20250429/perevorot-2014122356.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Ираклий Гарибашвили
Премьера Грузии избрали председателем "Грузинской мечты"
Премьера Грузии Кобахидзе избрали председателем "Грузинской мечты"
ТБИЛИСИ, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе избран в среду председателем правящей партии "Грузинская мечта", заседание съезда политсилы транслируется в прямом эфире грузинских телекомпаний.
"По решению политсовета, господин Ираклий (Кобахидзе
- ред.) единогласно избран председателем "Грузинской мечты", - заявил исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе на съезде.
Прежний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили
принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление он сделал 25 апреля. При этом Гарибашвили исключил возможность перехода в оппозицию.
"Председательство "Грузинской мечты", конечно, большая ответственность и, естественно, это большая честь. Я благодарю вас всех за вашу поддержку и доверие. Я хотел бы поблагодарить господина Гарибашвили, который возглавлял партию в течение последних полутора лет и внес значительный вклад в успех нашей партии на выборах в прошлом году", - заявил Кобахидзе.
Прежний председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили принял решение покинуть партию и политику. Соответствующее заявление он сделал 25 апреля. При этом Гарибашвили исключил возможность перехода в оппозицию.