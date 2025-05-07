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В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича
В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича - РИА Новости, 07.05.2025
В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича
Евросоюз все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:22:00+03:00
2025-05-07T19:22:00+03:00
2025-05-07T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Евросоюз все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова, комментируя отказ Литвы и Латвии разрешить пролет президента Сербии Александра Вучича. Ранее портал издания "Вечерне новости" сообщал, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. "Изоляция политиков-антифашистов усиливается. Президенту Сербии Вучичу и премьеру Словакии Фицо заблокировали пролёт в Москву на парад Победы. Это вопиющий факт и официальная линия Евросоюза, который все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха", - сказала Аршинова. Она отметила, что непосредственно "грязную работу" по запрету пролёта в Москву Вучича и Фицо выполняют Литва, Латвия и Польша. По словам депутата Госдумы, русофобия в этих странах зашкаливает, и это видно даже в уничтожении захоронений и памятников советским воинам-освободителям. "К сожалению, фраза "фашизм в Европе поднимает голову" принимает все более ощутимые формы. Это мотивирует все антифашистские силы евразийского континента консолидироваться", - добавила политик.
https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html
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в мире, литва, сербия, латвия, александр вучич, госдума рф, россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Литва, Сербия, Латвия, Александр Вучич, Госдума РФ, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича
Депутат ГД Аршинова: Евросоюз становится правопреемником Третьего Рейха