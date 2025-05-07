https://ria.ru/20250507/gosduma-2015668473.html

В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича

В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича - РИА Новости, 07.05.2025

В ГД прокомментировали отказ Литвы и Латвии разрешить пролет борта Вучича

Евросоюз все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:22:00+03:00

2025-05-07T19:22:00+03:00

2025-05-07T19:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Евросоюз все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алёна Аршинова, комментируя отказ Литвы и Латвии разрешить пролет президента Сербии Александра Вучича. Ранее портал издания "Вечерне новости" сообщал, что власти Литвы запретили перелет в воздушном пространстве страны самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. "Изоляция политиков-антифашистов усиливается. Президенту Сербии Вучичу и премьеру Словакии Фицо заблокировали пролёт в Москву на парад Победы. Это вопиющий факт и официальная линия Евросоюза, который все очевиднее становится правопреемником Третьего Рейха", - сказала Аршинова. Она отметила, что непосредственно "грязную работу" по запрету пролёта в Москву Вучича и Фицо выполняют Литва, Латвия и Польша. По словам депутата Госдумы, русофобия в этих странах зашкаливает, и это видно даже в уничтожении захоронений и памятников советским воинам-освободителям. "К сожалению, фраза "фашизм в Европе поднимает голову" принимает все более ощутимые формы. Это мотивирует все антифашистские силы евразийского континента консолидироваться", - добавила политик.

https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015593008.html

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в мире, литва, сербия, латвия, александр вучич, госдума рф, россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне