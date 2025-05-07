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Госдума рассмотрит схему одномандатных округов - РИА Новости, 07.05.2025
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18:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов - РИА Новости, 07.05.2025
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов
Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ГД, следует из... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ГД, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 14 мая 2025 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в документе. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один. Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему.
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015515580.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
Госдума рассмотрит схему одномандатных округов

Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении проект об одномандатных округах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ГД, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 14 мая 2025 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в документе.
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Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему.
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