https://ria.ru/20250507/gosduma-2015615242.html

Госдума рассмотрит схему одномандатных округов

Госдума рассмотрит схему одномандатных округов - РИА Новости, 07.05.2025

Госдума рассмотрит схему одномандатных округов

Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ГД, следует из... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Госдума может 14 мая рассмотреть в первом чтении законопроект об утверждении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ГД, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 14 мая 2025 года для рассмотрения в первом чтении", - сказано в документе. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один. Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015515580.html

https://ria.ru/20250504/gosduma-2014826625.html

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф