https://ria.ru/20250507/gosduma-2015546813.html

В Госдуме попросили проверить безопасность аттракционов в России

В Госдуме попросили проверить безопасность аттракционов в России - РИА Новости, 07.05.2025

В Госдуме попросили проверить безопасность аттракционов в России

Депутат ГД Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в России после... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:15:00+03:00

2025-05-07T15:15:00+03:00

2025-05-07T15:15:00+03:00

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самарская область

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат ГД Владимир Плякин ("Новые люди") направил обращение в Ростехнадзор с просьбой провести проверку безопасности всех аттракционов в России после травмирования ребёнка на аттракционе в Самарской области, документ есть в распоряжении РИА Новости. В среду несколько Telegram-каналов разместили публикацию, где говорилось, что ребенок получил открытый перелом ноги на аттракционе в парке "Дубки" в Новокуйбышевске в Самарской области. "В преддверии летнего сезона, когда посещаемость парков и аттракционов значительно возрастает, прошу Вас провести тщательную проверку безопасности всех аттракционов на территории Российской Федерации", - сказано в обращении. Кроме того, в обращении выражается просьба - ужесточить контроль за выдачей разрешений на эксплуатацию аттракционов. Как отмечает автор обращения, в условиях санкционного давления возможности качественного обслуживания и ремонта аттракционов могут быть ограничены, что повышает риски аварий. Следователи возбудили уголовное дело после публикаций в соцмедиа, где говорилось о травмировании ребенка на аттракционе в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщило ранее СУСК России по региону в своем Telegram-канале. -0-

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015454347.html

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новокуйбышевск

самарская область

россия

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новокуйбышевск, самарская область, россия, госдума рф