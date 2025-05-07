https://ria.ru/20250507/gosduma-2015515580.html

В Госдуме назвали идею Киева по отводу войск бессмысленной

В Госдуме назвали идею Киева по отводу войск бессмысленной - РИА Новости, 07.05.2025

В Госдуме назвали идею Киева по отводу войск бессмысленной

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею украинской стороны по отводу войск на 15 километров от линии фронта... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:49:00+03:00

2025-05-07T12:49:00+03:00

2025-05-07T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

леонид ивлев

кит келлог

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею украинской стороны по отводу войск на 15 километров от линии фронта бессмысленной, так как это не позволит обеспечить должный уровень безопасности. Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с РФ на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону. "Подобная идея бессмысленна с точки зрения обеспечения безопасности. 15-километровая зона отвода войск от линии боевого соприкосновения для современных артиллерийских и ракетных вооружений даже сухопутных войск не является безопасной", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, зная "патологическую страсть киевского режима к нарушениям договоренностей, отказам от перемирия, ко лжи и провокациям", можно быть заранее уверенным, что обстрелы российской территории и полеты БПЛА будут продолжаться. "Значит, будут гибнуть люди, разрушаться дома, уничтожаться материальные ценности. А сама передышка будет использована инструкторами НАТО для перегруппировки войск ВСУ, ведения разведки и пополнения запасов оружия и боеприпасов", - подчеркнул депутат. По его словам, России нужен долгосрочный мир, а не временное перемирие. "Мир на российских условиях обеспечения безопасности нашей страны", - сказал депутат. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250507/boets-2015474746.html

https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013053749.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, леонид ивлев, кит келлог, владимир путин, нато, вооруженные силы украины