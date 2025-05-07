https://ria.ru/20250507/gosduma-2015487219.html

В Госдуме предложили новую меру для расчета единого пособия

В Госдуме предложили новую меру для расчета единого пособия - РИА Новости, 07.05.2025

В Госдуме предложили новую меру для расчета единого пособия

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не включать пособие на детей с инвалидностью в расчёт дохода семей при установлении единого пособия. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:04:00+03:00

2025-05-07T12:04:00+03:00

2025-05-07T12:04:00+03:00

общество

сергей гаврилов

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не включать пособие на детей с инвалидностью в расчёт дохода семей при установлении единого пособия. "Необходимо пересмотреть механизм расчёта пособий, чтобы он учитывал, что пенсия ребёнка-инвалида не является доходом в классическом понимании. Это не ресурс для накоплений или инвестиций, на которых можно зарабатывать, а способ компенсировать очевидные издержки. Эта пенсия уходит на дополнительные траты, порой существенно превышающие размер самой пенсии", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, решение ситуации заключается в том, чтобы не включать детскую пенсию по инвалидности в расчёт совокупного дохода при подаче на единое пособие. Депутат отметил, что такое решение не означает изменения всей пенсионной системы, а является лишь шагом, который вернёт её к внутренней логике. "Ко мне поступают обращения граждан по следующему вопросу. Родителям детей с инвалидностью приходится принимать участие в своеобразной двойной бухгалтерии: с одной стороны, они получают пенсию на ребёнка как признание особых нужд, с другой - сталкиваются с тем, что при установлении единого пособия в доход семьи учитываются все пенсии, в том числе и пенсии по инвалидности, если получателями являются дети (выплаты родителям детей с инвалидностью или инвалидов с детства 1 группы не включаются)", - сообщил парламентарий. Депутат считает, что в результате создаётся парадоксальная ситуация: чем выше пенсия ребёнка по инвалидности, которая помогает родителям покрывать постоянные расходы на лекарства, витамины, средства ухода и другие жизненно необходимые покупки, тем выше совокупный доход семьи, что снижает шансы на одобрение единого пособия. "Эти два вида поддержки как будто конкурируют между собой, хотя по идее они должны работать на одну цель - облегчить повседневную жизнь семьи, воспитывающей ребёнка с особыми потребностями", - подчеркнул он. По словам Гаврилова, для семей, где воспитывается ребёнок с инвалидностью, вопрос не ограничивается цифрами в справке о доходах, а означает доступ к необходимым лекарствам, витаминам, средствам ухода, которые часто не входят в список бесплатного обеспечения. "Родители не покупают их по капризу - они просто обеспечивают жизнь и базовую безопасность своего ребёнка. Все эти расходы ложатся именно на ту самую пенсию по инвалидности. Кроме того, лекарства и уход постоянно дорожают", - отметил он. По мнению депутата, крайне важно, чтобы системы помощи не противоречили друг другу, а дополняли и поддерживали людей. "Учитывая растущую нагрузку на семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, такая корректировка могла бы снять часть напряжения и устранить очевидное несоответствие между намерениями государственной поддержки и её реальной структурой", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015454347.html

https://ria.ru/20250506/pensiya-2015180409.html

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014233344.html

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общество, сергей гаврилов, госдума рф