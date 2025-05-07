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В Госдуме предложили вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.05.2025
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09:45 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015453609.html
В Госдуме предложили вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
В Госдуме предложили вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 07.05.2025
В Госдуме предложили вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:45:00+03:00
2025-05-07T09:45:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока". Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту. "В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20250506/germanija-2015194067.html
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россия, сша, европа, джо байден, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
Россия, США, Европа, Джо Байден, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
В Госдуме предложили вызвать Байдена на допрос по делу о "Северных потоках"

Депутат Шеремет предложил вызвать Байдена на допрос по делу "Северных потоков"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости предложил вызвать экс-президента США Джо Байдена на допрос по делу о подрыве газопроводов "Северного потока".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сможет узнать, кто взорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", даже без проведения соответствующего расследования. При этом Трамп напомнил, что многие не верили ему, когда он отрицал якобы причастность России к инциденту.
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"В рамках расследования уголовного дела, уверен, что на допрос должен быть вызван Байден, так как всем понятно, кто санкционировал теракт на газопроводах, и он сможет рассказать много интересного. А еще лучше, если оформит явку с повинной. Уверен, что Байдену будет к лицу тюремная форма", - сказал Шеремет.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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РоссияСШАЕвропаДжо БайденМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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