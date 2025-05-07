https://ria.ru/20250507/gosduma-2015430986.html

В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

В ГД предложат проект о дополнительном отпуске родственникам участников ВОВ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить родственникам... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:51:00+03:00

2025-05-07T04:51:00+03:00

2025-05-07T04:51:00+03:00

общество

сергей миронов

госдума рф

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить родственникам участников Великой Отечественной войны дополнительные 10 дней оплачиваемого отпуска, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Предоставление работникам, имеющим родственные связи с ветеранами Великой Отечественной войны до шестой степени включительно, возможности ежегодного краткосрочного оплачиваемого отпуска в объёме до 10 календарных дней создаёт правовые основания для исполнения морального и гражданского долга", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В документах отмечается, что такой отпуск предоставляется по письменному заявлению работника и подлежит обязательному удовлетворению со стороны работодателя. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что, согласно данным Минобороны, сегодня в живых осталось всего семь тысяч ветеранов-фронтовиков. Он также добавил, что их возраст превышает 90 лет, им требуется постоянное внимание и уход со стороны родственников и поддержка государства. "Наш законопроект направлен на совершенствование механизмов социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, заботы о старшем поколении, сыгравшем решающую роль в защите Отечества в годы Великой Отечественной войны", – рассказал политик. По словам Миронова, принятие законопроекта создаст нормативную основу для реализации гражданами своего конституционного и нравственного долга перед поколением победителей, сформирует культуру социальной ответственности в трудовых коллективах, будет способствовать укреплению преемственности поколений, национальной памяти и единства российского общества.

https://ria.ru/20191017/1559895965.html

https://ria.ru/20250419/genotsid-2012222550.html

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общество, сергей миронов, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне