https://ria.ru/20250507/gosduma-2015423436.html

В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка

В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка - РИА Новости, 07.05.2025

В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка

Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:23:00+03:00

2025-05-07T02:23:00+03:00

2025-05-07T02:23:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических схемах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Первым делом необходимо на законодательном уровне определить понятие дипфейков и возможные концепции их регулирования. Это станет отправной точкой в регулировании технологии "дипфейк", но не исключено, что могут потребоваться дополнительные дальнейшие инициативы по этому направлению. На сегодняшний день существует законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации. Но в перспективе, очевидно, придется ужесточать законодательство именно для тех, кто использует технологию "дипфейк" в мошеннических схемах", - сказал он. Депутат напомнил, что примерно к середине года дипфейки уже прочно войдут в арсенал мошенников. "Например, все больше распространяется практика взлома личных аккаунтов граждан в мессенджерах и отправки голосовых сообщений либо "кружочков" контактам. Благодаря ИИ злоумышленники могут подделывать голос и мимику, создавая реалистичные видео с якобы знакомыми людьми. Это позволяет им вызывать доверие у жертв и убеждать их совершать финансовые переводы, брать кредиты или переходить по вредоносным ссылкам", - рассказал парламентарий. Депутат считает, что важно развивать общедоступные сервисы, которые будут помогать распознавать дипфейки - в том числе и обычным гражданам, а также двигаться к тому, чтобы как минимум крупные платформы в сети начали маркировать контент, созданный при помощи ИИ и распространяемый на широкую аудиторию.

https://ria.ru/20250504/gosduma-2014828524.html

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014229341.html

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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф