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В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка - РИА Новости, 07.05.2025
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02:23 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015423436.html
В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка
В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка - РИА Новости, 07.05.2025
В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка
Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:23:00+03:00
2025-05-07T02:23:00+03:00
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических схемах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Первым делом необходимо на законодательном уровне определить понятие дипфейков и возможные концепции их регулирования. Это станет отправной точкой в регулировании технологии "дипфейк", но не исключено, что могут потребоваться дополнительные дальнейшие инициативы по этому направлению. На сегодняшний день существует законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации. Но в перспективе, очевидно, придется ужесточать законодательство именно для тех, кто использует технологию "дипфейк" в мошеннических схемах", - сказал он. Депутат напомнил, что примерно к середине года дипфейки уже прочно войдут в арсенал мошенников. "Например, все больше распространяется практика взлома личных аккаунтов граждан в мессенджерах и отправки голосовых сообщений либо "кружочков" контактам. Благодаря ИИ злоумышленники могут подделывать голос и мимику, создавая реалистичные видео с якобы знакомыми людьми. Это позволяет им вызывать доверие у жертв и убеждать их совершать финансовые переводы, брать кредиты или переходить по вредоносным ссылкам", - рассказал парламентарий. Депутат считает, что важно развивать общедоступные сервисы, которые будут помогать распознавать дипфейки - в том числе и обычным гражданам, а также двигаться к тому, чтобы как минимум крупные платформы в сети начали маркировать контент, созданный при помощи ИИ и распространяемый на широкую аудиторию.
https://ria.ru/20250504/gosduma-2014828524.html
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общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме намерены законодательно определить понятие дипфейка

Депутат Немкин: понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Понятие дипфейка необходимо определить на законодательном уровне, а в перспективе придется ужесточать наказание для тех, кто использует их в мошеннических схемах, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Первым делом необходимо на законодательном уровне определить понятие дипфейков и возможные концепции их регулирования. Это станет отправной точкой в регулировании технологии "дипфейк", но не исключено, что могут потребоваться дополнительные дальнейшие инициативы по этому направлению. На сегодняшний день существует законодательная база по ответственности за распространение заведомо ложной информации. Но в перспективе, очевидно, придется ужесточать законодательство именно для тех, кто использует технологию "дипфейк" в мошеннических схемах", - сказал он.
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Депутат напомнил, что примерно к середине года дипфейки уже прочно войдут в арсенал мошенников.
"Например, все больше распространяется практика взлома личных аккаунтов граждан в мессенджерах и отправки голосовых сообщений либо "кружочков" контактам. Благодаря ИИ злоумышленники могут подделывать голос и мимику, создавая реалистичные видео с якобы знакомыми людьми. Это позволяет им вызывать доверие у жертв и убеждать их совершать финансовые переводы, брать кредиты или переходить по вредоносным ссылкам", - рассказал парламентарий.
Депутат считает, что важно развивать общедоступные сервисы, которые будут помогать распознавать дипфейки - в том числе и обычным гражданам, а также двигаться к тому, чтобы как минимум крупные платформы в сети начали маркировать контент, созданный при помощи ИИ и распространяемый на широкую аудиторию.
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