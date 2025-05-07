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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми - РИА Новости, 07.05.2025
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01:20 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/gosduma-2015418476.html
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми - РИА Новости, 07.05.2025
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить "семейные часы" - сокращённый на два часа РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:20:00+03:00
2025-05-07T01:20:00+03:00
общество
борис чернышов (депутат)
татьяна голикова
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить "семейные часы" - сокращённый на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращённый на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации", - сказано в документе. Отмечается, что эту меру неоднократно озвучивали граждане на депутатских приемах. По мнению вице-спикера Госдумы, она может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, поскольку в условиях современной занятости родителям зачастую не хватает времени на общение с детьми, особенно в будние дни, что отрицательно сказывается на процессе воспитания, может приводить к конфликтам. "Предлагаемый подход может быть гибким: "семейные часы" могут использоваться как в утреннее, так и в вечернее время по согласованию с работодателем. Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учёбой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе. По сути, речь идёт о восстановлении баланса между трудом и личной жизнью в интересах воспитания подрастающего поколения", - подчеркивается в документе. Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня родителям крайне сложно совмещать работу с полноценным участием в жизни ребёнка. "Один дополнительный короткий день в неделю или так называемые "семейные часы" — это возможность помочь с учёбой, пообщаться, провести время вместе. Это не про льготы — это про инвестиции в будущее", - отметил вице-спикер Госдумы. По словам парламентария, подобные практики работают в других странах и доказали свою эффективность. "Мы должны создавать условия, при которых работа не исключает семью, а дополняет её", - добавил он.
https://ria.ru/20250322/gosduma-2006615357.html
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общество, борис чернышов (депутат), татьяна голикова, госдума рф
Общество, Борис Чернышов (депутат), Татьяна Голикова, Госдума РФ
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Депутат Чернышов предложил сократить рабочую неделю для женщин с детьми

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить "семейные часы" - сокращённый на два часа рабочий день раз в неделю для женщин с детьми и отцов-одиночек, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращённый на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... Учитывая значимость вопросов демографической и семейной политики, прошу Вас изучить это предложение и оценить возможность его законодательной реализации", - сказано в документе.
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Отмечается, что эту меру неоднократно озвучивали граждане на депутатских приемах. По мнению вице-спикера Госдумы, она может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, поскольку в условиях современной занятости родителям зачастую не хватает времени на общение с детьми, особенно в будние дни, что отрицательно сказывается на процессе воспитания, может приводить к конфликтам.
"Предлагаемый подход может быть гибким: "семейные часы" могут использоваться как в утреннее, так и в вечернее время по согласованию с работодателем. Это создаст дополнительные возможности для родителей сопровождать детей на спортивные тренировки, помогать с учёбой, посещать культурные мероприятия или просто проводить больше времени вместе. По сути, речь идёт о восстановлении баланса между трудом и личной жизнью в интересах воспитания подрастающего поколения", - подчеркивается в документе.
Чернышов пояснил РИА Новости, что сегодня родителям крайне сложно совмещать работу с полноценным участием в жизни ребёнка.
"Один дополнительный короткий день в неделю или так называемые "семейные часы" — это возможность помочь с учёбой, пообщаться, провести время вместе. Это не про льготы — это про инвестиции в будущее", - отметил вице-спикер Госдумы.
По словам парламентария, подобные практики работают в других странах и доказали свою эффективность. "Мы должны создавать условия, при которых работа не исключает семью, а дополняет её", - добавил он.
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