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Немецкие компании признали ответственность за приход к власти нацистов - РИА Новости, 07.05.2025
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23:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/germaniya-2015709235.html
Немецкие компании признали ответственность за приход к власти нацистов
Немецкие компании признали ответственность за приход к власти нацистов - РИА Новости, 07.05.2025
Немецкие компании признали ответственность за приход к власти нацистов
Почти 50 немецких компаний в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:25:00+03:00
2025-05-07T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Почти 50 немецких компаний в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление руководителей концернов."Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это", — говорится в публикации.Среди подписантов указаны представители таких известных немецких компаний, как Adidas, Bayer, Bosch, BMW, Henkel, Hugo Boss, Lufthansa, Mercedes-Benz, Rheinmetal, Siemens, Volkswagen.Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников: в ряде стран Европы сносят памятники героям Великой Отечественной, на Украине – проводят факельные шествия в чести неонацистов и запрещают русский язык
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в мире, германия, mercedes, henkel , bayer, adidas ag
В мире, Германия, Mercedes, Henkel , Bayer, Adidas AG
Немецкие компании признали ответственность за приход к власти нацистов

В Германии 49 компаний признали ответственность за приход к власти нацистов

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Почти 50 немецких компаний в преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны признали ответственность за укрепление в Германии власти национал-социалистов, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на совместное заявление руководителей концернов.
"Приход к власти национал-социалистов в 1933 году был бы невозможен без провала лиц, принимавших решения в политике, армии, судебной системе и экономике того времени. Немецкие компании способствовали укреплению власти национал-социалистов. Озабоченные собственной выгодой, многие компании и их тогдашние руководители были вовлечены в это", — говорится в публикации.
Среди подписантов указаны представители таких известных немецких компаний, как Adidas, Bayer, Bosch, BMW, Henkel, Hugo Boss, Lufthansa, Mercedes-Benz, Rheinmetal, Siemens, Volkswagen.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нацизм возрождается и стремительно набирает сторонников: в ряде стран Европы сносят памятники героям Великой Отечественной, на Украине – проводят факельные шествия в чести неонацистов и запрещают русский язык
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В миреГерманияMercedesHenkelBayerAdidas AG
 
 
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