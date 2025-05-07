https://ria.ru/20250507/geoglif-2015563011.html

Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"

Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" - РИА Новости, 07.05.2025

Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"

Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:16:00+03:00

2025-05-07T15:16:00+03:00

2025-05-07T15:16:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

владимирская область

александр авдеев (дипломат)

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Создаём геоглиф "80 Победа". Сегодня в Кольчугиском районе, возле деревни Дубки, стартовала крупнейшая в нашем регионе акция в рамках проекта "Сад памяти", - написал Авдеев в Telegram-канале. Он уточнил, что каждая буква лесного геоглифа будет длиной 100 метров, цифра – 200 метров, общая площадь – более пяти гектаров. "Планируется высадить более 28 тысяч сеянцев сосны. Уверен, в дальнейшем это место будет развиваться как памятное", - отметил губернатор. Акция посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают региональное министерство лесного хозяйства и ЗАО "Муром".

https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html

https://ria.ru/20250506/ingushetija-2015345961.html

владимирская область

россия

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владимирская область, александр авдеев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия