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Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/geoglif-2015563011.html
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" - РИА Новости, 07.05.2025
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"
Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:16:00+03:00
2025-05-07T15:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Создаём геоглиф "80 Победа". Сегодня в Кольчугиском районе, возле деревни Дубки, стартовала крупнейшая в нашем регионе акция в рамках проекта "Сад памяти", - написал Авдеев в Telegram-канале. Он уточнил, что каждая буква лесного геоглифа будет длиной 100 метров, цифра – 200 метров, общая площадь – более пяти гектаров. "Планируется высадить более 28 тысяч сеянцев сосны. Уверен, в дальнейшем это место будет развиваться как памятное", - отметил губернатор. Акция посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают региональное министерство лесного хозяйства и ЗАО "Муром".
https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html
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владимирская область, александр авдеев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"

Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" из сеянцев сосны

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосадка сеянца
Посадка сеянца - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Посадка сеянца. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Создаём геоглиф "80 Победа". Сегодня в Кольчугиском районе, возле деревни Дубки, стартовала крупнейшая в нашем регионе акция в рамках проекта "Сад памяти", - написал Авдеев в Telegram-канале.
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Он уточнил, что каждая буква лесного геоглифа будет длиной 100 метров, цифра – 200 метров, общая площадь – более пяти гектаров.
"Планируется высадить более 28 тысяч сеянцев сосны. Уверен, в дальнейшем это место будет развиваться как памятное", - отметил губернатор.
Акция посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают региональное министерство лесного хозяйства и ЗАО "Муром".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВладимирская областьАлександр Авдеев (дипломат)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия
 
 
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