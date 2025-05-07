https://ria.ru/20250507/geoglif-2015563011.html
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" - РИА Новости, 07.05.2025
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"
Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:16:00+03:00
2025-05-07T15:16:00+03:00
2025-05-07T15:16:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
владимирская область
александр авдеев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586420541_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_735f591a663279de5da56fe4d79e513e.jpg
РЯЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Геоглиф "80 Победа" создадут во Владимирской области, на площади более 5 гектаров высадят свыше 28 тысяч сеянцев сосны, сообщил губернатор Александр Авдеев. "Создаём геоглиф "80 Победа". Сегодня в Кольчугиском районе, возле деревни Дубки, стартовала крупнейшая в нашем регионе акция в рамках проекта "Сад памяти", - написал Авдеев в Telegram-канале. Он уточнил, что каждая буква лесного геоглифа будет длиной 100 метров, цифра – 200 метров, общая площадь – более пяти гектаров. "Планируется высадить более 28 тысяч сеянцев сосны. Уверен, в дальнейшем это место будет развиваться как памятное", - отметил губернатор. Акция посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступают региональное министерство лесного хозяйства и ЗАО "Муром".
https://ria.ru/20250430/lnr-2014339670.html
https://ria.ru/20250506/ingushetija-2015345961.html
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586420541_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_1f29103b591e2aa28d336bc48e37007d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимирская область, александр авдеев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимирская область, Александр Авдеев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа"
Во Владимирской области создадут геоглиф "80 Победа" из сеянцев сосны