https://ria.ru/20250507/fts-2015436439.html

Замглавы ФТС заявила в суде, что не понимает обвинение по делу об акцизах

Замглавы ФТС заявила в суде, что не понимает обвинение по делу об акцизах - РИА Новости, 07.05.2025

Замглавы ФТС заявила в суде, что не понимает обвинение по делу об акцизах

Заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина заявила в Таганском суде Москвы, что ей непонятно обвинительное заключение по делу о выдаче акцизных марок для... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:14:00+03:00

2025-05-07T06:14:00+03:00

2025-05-07T06:14:00+03:00

происшествия

россия

александр антипов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина заявила в Таганском суде Москвы, что ей непонятно обвинительное заключение по делу о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции, говорится в материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Таганский суд Москвы огласил обвинительное заключение по уголовному делу о выдаче акцизных марок для реализации контрафактной продукции. Как следует из текста выступления Ягодкиной, с которым ознакомилось РИА Новости, сама она заявила в суде, что ей "непонятно обвинительное заключение, оно не содержит ссылки на конкретные нормативно-правовые, нормативные организационно-распорядительные документы, которыми были установлены полномочия начальника главного управления Федерального законодательства, который регулирован в ФНС России". Два других фигуранта - ее подчиненные, заместители начальника Центральной акцизной таможни ФТС РФ Артем Сероштан и Александр Антипов - в суде вину не признали. По данным следствия, Елена Ягодкина, Артем Сероштан и Александр Антипов выдали в 2018-2019 годах акцизные марки двум компаниям, имевшим задолженность перед таможней. Это в итоге повлекло неуплату налогов и сборов в бюджет на 1,2 миллиарда рублей. Выданные марки, по данным следствия, использовались для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. Сероштан и Антипов кратко заявили в суде, что не признают вину в предъявленном обвинении. Ягодкина находится в СИЗО с конца марта прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). Ягодкина заняла пост замглавы ФТС РФ в сентябре 2019 года, имеет звание генерал-полковника таможенной службы. Рассмотрение продолжится 18 июня.

https://ria.ru/20250505/bashkirija-2015082423.html

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происшествия, россия, александр антипов, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)