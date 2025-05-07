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Появились кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке - РИА Новости, 07.05.2025
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13:20 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/fsb-2015502459.html
Появились кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке
Появились кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке - РИА Новости, 07.05.2025
Появились кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке
ФСБ России показала видео задержания уроженцев Украины, по заданию Киева готовившихся взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:20:00+03:00
2025-05-07T13:20:00+03:00
украина
каховка
херсонская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
т-34
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания уроженцев Украины, по заданию Киева готовившихся взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке. На кадрах оперативной видеосъемки показано, как злоумышленников задержали на улице. Также демонстрируется их арсенал. По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города. Злоумышленники признались, что они были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли в том числе бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015457760.html
https://ria.ru/20250505/fsb--2014985406.html
украина
каховка
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Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке
ФСБ показала видео с задержанными украинскими агентами, которые готовили теракт в Каховке. Они признались, что были завербованы СБУ.
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украина, каховка, херсонская область , федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, безопасность
Украина, Каховка, Херсонская область , Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Т-34, Безопасность
Появились кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке

ФСБ показала кадры с украинцами, готовившими взрыв около памятника в Каховке

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ФСБ России показала видео задержания уроженцев Украины, по заданию Киева готовившихся взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке.
На кадрах оперативной видеосъемки показано, как злоумышленников задержали на улице. Также демонстрируется их арсенал.
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Вчера, 09:50
По информации ФСБ, в Херсонской области задержаны трое уроженцев Украины, которые по заданию киевских спецслужб должны были взорвать бомбу около памятника "Танк Т-34" в Каховке во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города.
Злоумышленники признались, что они были завербованы еще осенью. Ранее они предпринимали попытку – неудачную – подорвать автомобиль с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением самодельной бомбы одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области. У задержанных изъяли в том числе бомбы с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка, и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва.
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УкраинаКаховкаХерсонская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Т-34Безопасность
 
 
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