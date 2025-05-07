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ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке - РИА Новости, 07.05.2025
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11:48 07.05.2025 (обновлено: 14:24 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке - РИА Новости, 07.05.2025
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке
Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке во время митинга, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:48:00+03:00
2025-05-07T14:24:00+03:00
украина
каховка
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
т-34
происшествия
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке во время митинга, сообщили в ЦОС ФСБ. &quot;ФСБ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Херсонской области. В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника &quot;Танк Т-34&quot;, установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города&quot;, — отметили в спецслужбе.Правоохранители изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Из-за инцидента возбудили уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту. &quot;Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием&quot;, — подчеркнули в ФСБ.Задержанные рассказали, что их завербовали осенью 2024 года через Instagram*, украинские кураторы поставили им задачу сообщить сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Херсонской области.Помимо этого, агенты Киева не смогли подорвать машину с российскими военными и планировали убийство местного чиновника."По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области", — уточнили в ведомстве.ФСБ показала видео задержания злоумышленников. Также демонстрируется их арсенал.На кадрах один из задержанных рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения.&quot;В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения&quot;, — признался он.Еще один злоумышленник рассказал, что он и его сын были завербованы Службой безопасности Украины и готовили теракт против российских военных и мирного населения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250507/terakt-2015484906.html
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https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке
ФСБ показала видео с задержанными украинскими агентами, которые готовили теракт в Каховке. Они признались, что были завербованы СБУ.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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украина, каховка, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, происшествия
Украина, Каховка, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Т-34, Происшествия
ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке

ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших взрыв у памятника в Каховке

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке во время митинга, сообщили в ЦОС ФСБ.
«

"ФСБ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Херсонской области. В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города", — отметили в спецслужбе.

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Правоохранители изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты.
Из-за инцидента возбудили уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту.
«

"Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", — подчеркнули в ФСБ.

Задержанные рассказали, что их завербовали осенью 2024 года через Instagram*, украинские кураторы поставили им задачу сообщить сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Херсонской области.
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Помимо этого, агенты Киева не смогли подорвать машину с российскими военными и планировали убийство местного чиновника.
"По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области", — уточнили в ведомстве.
ФСБ показала видео задержания злоумышленников. Также демонстрируется их арсенал.
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На кадрах один из задержанных рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения.
«

"В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения", — признался он.

Еще один злоумышленник рассказал, что он и его сын были завербованы Службой безопасности Украины и готовили теракт против российских военных и мирного населения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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УкраинаКаховкаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Т-34Происшествия
 
 
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