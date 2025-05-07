https://ria.ru/20250507/fsb-2015491296.html

ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке

ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке - РИА Новости, 07.05.2025

ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке

Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке во время митинга, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:48:00+03:00

2025-05-07T11:48:00+03:00

2025-05-07T14:24:00+03:00

украина

каховка

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

т-34

происшествия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Силовики задержали троих выходцев с Украины, планировавших по заданию Киева устроить взрыв в херсонской Каховке во время митинга, сообщили в ЦОС ФСБ. "ФСБ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Херсонской области. В результате проведенных мероприятий задержаны трое уроженцев Украины, организовавших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства около памятника "Танк Т-34", установленного в городе Каховка в честь воинов освободителей Советской армии, во время проведения памятного митинга с участием руководства и жителей города", — отметили в спецслужбе.Правоохранители изъяли четыре СВУ с поражающими элементами, закамуфлированных под фрагменты конструкции танка и металлические банки из-под энергетиков, оборудованные GSM-модулями с сим-картами для дистанционного подрыва, а также четыре электродетонатора и три ручные гранаты. Из-за инцидента возбудили уголовные дела по статьям о незаконном сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и о приготовлении к теракту. "Фигуранты сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием", — подчеркнули в ФСБ.Задержанные рассказали, что их завербовали осенью 2024 года через Instagram*, украинские кураторы поставили им задачу сообщить сведения о дислокации подразделений российской армии на территории Херсонской области.Помимо этого, агенты Киева не смогли подорвать машину с российскими военными и планировали убийство местного чиновника."По заданию кураторов ими была предпринята неудачная попытка подрыва автомобиля с российскими военнослужащими. Также они планировали совершить убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области", — уточнили в ведомстве.ФСБ показала видео задержания злоумышленников. Также демонстрируется их арсенал.На кадрах один из задержанных рассказал, как по заданию спецслужб Украины готовил теракты против органов власти и мирного населения."В 2024 году я был завербован специальными службами Украины для совершения террористических актов. С помощью схрона мои кураторы передавали мне самодельные взрывные устройства, чтобы я совершал террористические акты в отношении органов власти России и мирного населения", — признался он.Еще один злоумышленник рассказал, что он и его сын были завербованы Службой безопасности Украины и готовили теракт против российских военных и мирного населения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250507/terakt-2015484906.html

https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

https://ria.ru/20250501/aleshki-2014565764.html

https://ria.ru/20250502/terakt-2014654145.html

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Задержание украинских агентов, готовивших теракт в Каховке ФСБ показала видео с задержанными украинскими агентами, которые готовили теракт в Каховке. Они признались, что были завербованы СБУ. 2025-05-07T11:48 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, каховка, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), т-34, происшествия