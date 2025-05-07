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В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор - РИА Новости, 07.05.2025
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09:34 07.05.2025 (обновлено: 10:52 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/fsb-2015454894.html
В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор
В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор - РИА Новости, 07.05.2025
В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор
В Барнауле задержали иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Алтайскому краю. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:34:00+03:00
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происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
барнаул
россия
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БАРНАУЛ , 7 мая — РИА Новости. В Барнауле задержали иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Алтайскому краю."В апреле 2025 года иностранный гражданин, 2004 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога здания кафедрального собора города Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти", — говорится в релизе.В спецслужбе отметили, что довести до конца преступный умысел мужчина не смог, поскольку оперативники задержали его непосредственно около храма.Против задержанного возбудили уголовное дело о теракте. Суд отправил его под стражу.
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барнаул
россия
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Задержание иностранца в Барнауле за попытку поджога кафедрального собора
Иностранца задержали в Барнауле при попытке поджечь кафедральный собор, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. В апреле 2025 года иностранный гражданин 2004 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога здания кафедрального собора города Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти Возбуждено дело о теракте.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), барнаул, россия, алтайский край
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Барнаул, Россия, Алтайский край
В Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

ФСБ: в Барнауле задержали иностранца при попытке поджечь кафедральный собор

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БАРНАУЛ , 7 мая — РИА Новости. В Барнауле задержали иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор, сообщили РИА Новости в управлении ФСБ по Алтайскому краю.
"В апреле 2025 года иностранный гражданин, 2004 года рождения, действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога здания кафедрального собора города Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти", — говорится в релизе.
В спецслужбе отметили, что довести до конца преступный умысел мужчина не смог, поскольку оперативники задержали его непосредственно около храма.
Против задержанного возбудили уголовное дело о теракте. Суд отправил его под стражу.
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ПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БарнаулРоссияАлтайский край
 
 
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