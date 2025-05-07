https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015438804.html

Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения

Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения - РИА Новости, 07.05.2025

Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения

Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:09:00+03:00

2025-05-07T07:09:00+03:00

2025-05-07T07:09:00+03:00

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой экономики, текст интервью предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "К сожалению, современная экономика все более милитаризуется, и вместо того чтобы производить больше продовольствия для беднейших стран и заниматься проблемами климата, мир решил пойти по пути производства и накопления все более смертоносного вооружения", - говорится в предоставленном Севастьяновым РИА Новости тексте интервью, подготовленном в июле 2023 года и ранее не публиковавшемся. За этот ошибочный курс, был уверен папа, придется расплачиваться будущим поколениям.

https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015435668.html

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2025

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в мире, франциск (хорхе марио бергольо)