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Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения - РИА Новости, 07.05.2025
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07:09 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015438804.html
Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения
Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения - РИА Новости, 07.05.2025
Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения
Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:09:00+03:00
2025-05-07T07:09:00+03:00
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой экономики, текст интервью предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. "К сожалению, современная экономика все более милитаризуется, и вместо того чтобы производить больше продовольствия для беднейших стран и заниматься проблемами климата, мир решил пойти по пути производства и накопления все более смертоносного вооружения", - говорится в предоставленном Севастьяновым РИА Новости тексте интервью, подготовленном в июле 2023 года и ранее не публиковавшемся. За этот ошибочный курс, был уверен папа, придется расплачиваться будущим поколениям.
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015435668.html
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в мире, франциск (хорхе марио бергольо)
В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения

Папа Франциск при жизни высказался против накопления вооружения и милитаризации

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа римский Франциск . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью РИА Новости высказался против накопления вооружения и милитаризации мировой экономики, текст интервью предоставил агентству общавшийся с ним лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
"К сожалению, современная экономика все более милитаризуется, и вместо того чтобы производить больше продовольствия для беднейших стран и заниматься проблемами климата, мир решил пойти по пути производства и накопления все более смертоносного вооружения", - говорится в предоставленном Севастьяновым РИА Новости тексте интервью, подготовленном в июле 2023 года и ранее не публиковавшемся.
За этот ошибочный курс, был уверен папа, придется расплачиваться будущим поколениям.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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