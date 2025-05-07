https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015431259.html

Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны

Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны - РИА Новости, 07.05.2025

Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны

Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью РИА Новости заявил в ответ на вопрос о притеснениях киевским режимом канонической Украинской... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:57:00+03:00

2025-05-07T04:57:00+03:00

2025-05-07T04:57:00+03:00

россия

украина

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью РИА Новости заявил в ответ на вопрос о притеснениях киевским режимом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что монастыри и храмы должны быть неприкосновенными. "Даже в войну все должны оставаться людьми и исповедовать незыблемые общечеловеческие принципы: монастыри и храмы – священны, они должны быть неприкосновенными", – говорится в ответе папы на вопрос агентства в интервью, текст которого предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

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россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, умер папа римский франциск