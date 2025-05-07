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Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны
Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны - РИА Новости, 07.05.2025
Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны
Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью РИА Новости заявил в ответ на вопрос о притеснениях киевским режимом канонической Украинской... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:57:00+03:00
2025-05-07T04:57:00+03:00
2025-05-07T04:57:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Папа Римский Франциск в не вышедшем при его жизни интервью РИА Новости заявил в ответ на вопрос о притеснениях киевским режимом канонической Украинской православной церкви (УПЦ), что монастыри и храмы должны быть неприкосновенными. "Даже в войну все должны оставаться людьми и исповедовать незыблемые общечеловеческие принципы: монастыри и храмы – священны, они должны быть неприкосновенными", – говорится в ответе папы на вопрос агентства в интервью, текст которого предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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россия, украина, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, умер папа римский франциск
Россия, Украина, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Умер папа римский Франциск
Папа Франциск при жизни заявил, что храмы должны быть неприкосновенны
Папа Франциск: монастыри и храмы должны быть неприкосновенны