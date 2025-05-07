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Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
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02:12 07.05.2025 (обновлено: 02:14 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/frantsisk-2015422484.html
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине - РИА Новости, 07.05.2025
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине
Папа Римский Франциск назвал недопустимыми гонения одних христиан на других, отвечая на вопрос РИА Новости о своем отношении к гонениям киевского режима на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:12:00+03:00
2025-05-07T02:14:00+03:00
россия
курская область
белгородская область
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир зеленский
вооруженные силы украины
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал недопустимыми гонения одних христиан на других, отвечая на вопрос РИА Новости о своем отношении к гонениям киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью, текст которого предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Интервью было подготовлено в 2023 году. "Священники, как и обычные миряне, не должны преследоваться за свои религиозные и даже политические воззрения в любой стране мира. Тем более одни христиане не могут участвовать в гонениях на других христиан", - говорится в ответе папы на вопрос агентства об отношении к гонениям на каноническую УПЦ. Понтифик также выразил мнение, что военные действия всегда несут в себе притупление морального чувства, способствуют ожесточению сердец и появлению ненависти, поэтому их прекращение должно являться для всех первостепенной целью. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов ранее сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, добавил, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия. В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов, среди которых есть есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко. 4 мая ударом украинского дрона был поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки украинского дрона полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево под Белгородом. В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная храмовому комплексу в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь украинский дрон, который атаковал людей и технику.
https://ria.ru/20250506/narody-2015406004.html
https://ria.ru/20250506/intervyu-2015404812.html
https://ria.ru/20250505/gaza-2014946171.html
россия
курская область
белгородская область
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россия, курская область, белгородская область, франциск (хорхе марио бергольо), владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), умер папа римский франциск
Россия, Курская область, Белгородская область, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Умер папа римский Франциск
Папа Римский Франциск при жизни раскритиковал гонения на УПЦ на Украине

Франциск о гонениях: христиане не могут участвовать в гонениях на христиан

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Папа Римский Франциск назвал недопустимыми гонения одних христиан на других, отвечая на вопрос РИА Новости о своем отношении к гонениям киевского режима на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) в не вышедшем при его жизни и публикующемся сейчас интервью, текст которого предоставил агентству общавшийся с понтификом лично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
Интервью было подготовлено в 2023 году.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Папа римский при жизни назвал народы России и Украины братскими
Вчера, 22:59
"Священники, как и обычные миряне, не должны преследоваться за свои религиозные и даже политические воззрения в любой стране мира. Тем более одни христиане не могут участвовать в гонениях на других христиан", - говорится в ответе папы на вопрос агентства об отношении к гонениям на каноническую УПЦ.
Понтифик также выразил мнение, что военные действия всегда несут в себе притупление морального чувства, способствуют ожесточению сердец и появлению ненависти, поэтому их прекращение должно являться для всех первостепенной целью.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
РИА Новости обнародует не вышедшее ранее интервью папы римского
Вчера, 22:46
Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов ранее сообщил РИА Новости, что в результате боевых действий в полностью или частично разрушенными оказались 24 храма епархии, практически во всех этих храмах совершать богослужения сейчас невозможно. Помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, окормляющий на фронте бойцов, добавил, что ВСУ подвергли обстрелам практически все храмы Суджанского церковного округа, некоторые из которых оказались разрушены. Среди них были храмы, признанные объектами культурного наследия.
В Белгородской области в результате обстрелов ВСУ пострадало 20 храмов, среди которых есть есть полностью разрушенные, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко. 4 мая ударом украинского дрона был поврежден купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в белгородском селе Ясные Зори, а 24 апреля после атаки украинского дрона полностью сгорел деревянный храмовый комплекс Новый Иерусалим в селе Сухарево под Белгородом. В огне погибла почитаемая икона Божией Матери "Иерусалимская", переданная храмовому комплексу в дар в 2012 году как благословение от православных верующих Святой Земли. По словам Клюйко, пожарным и людям, которые им помогали, не давал тушить огонь украинский дрон, который атаковал людей и технику.
Папамобиль - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Автомобиль папы Римского переоборудуют в медпункт для детей Газы, пишут СМИ
5 мая, 01:22
 
РоссияКурская областьБелгородская областьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Умер папа римский Франциск
 
 
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