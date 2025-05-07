https://ria.ru/20250507/fondy-2015711849.html

FT: 11 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги из фондов ЕС

FT: 11 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги из фондов ЕС - РИА Новости, 07.05.2025

FT: 11 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги из фондов ЕС

Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:50:00+03:00

2025-05-07T23:50:00+03:00

2025-05-07T23:50:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила газета Financial Times. Как пишет газета со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС, Венгрия в феврале использовала юридические возможности для разблокировки 157 миллионов евро, запросив изменение планов расходов по фондам сплочения для регионального развития, и теперь запросила перевод еще 605 миллионов евро из замороженных фондов на другие программы. "Перспектива того, что Будапешт получит эти деньги без проведения необходимых реформ, встревожила группу из одиннадцати стран, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды, которые теперь пытаются заблокировать этот процесс", - говорится в сообщении. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Венгрия получит все заблокированные средства из бюджета и фондов Евросоюза, поскольку иначе наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета сообщества. В середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. В сентябре 2022 года ЕК предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований ЕК, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20250324/sijjarto-2007022161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, германия, франция, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия