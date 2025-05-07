FT: 11 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить деньги из фондов ЕС
FT: 11 стран ЕС пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Одиннадцать стран ЕС, в числе которых Германия, Франция и Нидерланды, пытаются помешать Венгрии разморозить более 750 миллионов евро из фондов ЕС, сообщила газета Financial Times.
Как пишет газета со ссылкой на дипломатов и официальных лиц ЕС, Венгрия в феврале использовала юридические возможности для разблокировки 157 миллионов евро, запросив изменение планов расходов по фондам сплочения для регионального развития, и теперь запросила перевод еще 605 миллионов евро из замороженных фондов на другие программы.
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"Перспектива того, что Будапешт получит эти деньги без проведения необходимых реформ, встревожила группу из одиннадцати стран, включая Германию, Францию и Нидерланды, которые теперь пытаются заблокировать этот процесс", - говорится в сообщении.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что Венгрия получит все заблокированные средства из бюджета и фондов Евросоюза, поскольку иначе наложит вето на проект следующего семилетнего бюджета сообщества.
В середине декабря 2023 года Еврокомиссия сообщила, что готова разблокировать 10,2 миллиарда евро, что составляет примерно треть от общего числа удерживаемых венгерских средств. В сентябре 2022 года ЕК предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований ЕК, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.