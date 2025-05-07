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Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ - РИА Новости, 07.05.2025
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17:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/finljandija-2015600167.html
Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ
Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ - РИА Новости, 07.05.2025
Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ
Сухопутные учения с участием 1,3 тысячи военнослужащих и 280 единиц техники пройдут в Финляндии с 12 по 16 мая недалеко от границы с Россией, сообщают финские... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:25:00+03:00
2025-05-07T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 1,3 тысячи военнослужащих и 280 единиц техники пройдут в Финляндии с 12 по 16 мая недалеко от границы с Россией, сообщают финские сухопутные силы. "Учения подразделений родов войск бригады Кайнуу Metso 1/25 пройдут (на полигоне - ред.) Вуосанка в Кухмо с 12 по 16 мая", - говорится в сообщении. Полигон Вуосанка располагается на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. Как уточняется в сообщении, в учениях примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих подразделений связи, материально-технического обеспечения, пехоты и инженерных войск, пограничный отряд Северной Карелии, а также около 280 единиц техники. По данным финских сухопутных войск, цель учений заключается в обучении военнослужащих вести наступательный, сдерживающий и оборонительный бой. Основное внимание в ходе маневров будет уделено совместным действиям различных уровней командования и родов войск, говорится в сообщении. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250506/finlyandiya-2015262391.html
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015141541.html
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россия, финляндия, швеция, павел кузнецов, владимир путин, дмитрий киселев, нато
Россия, Финляндия, Швеция, Павел Кузнецов, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО
Финляндия проведет военные учения вблизи российских границ

В Финляндии с 12 по 16 мая пройдут учения вблизи границы с Россией

© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic PattersonВоеннослужащие армии Финляндии во время учений
Военнослужащие армии Финляндии во время учений - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : U.S. Army photo / Sgt. LaShic Patterson
Военнослужащие армии Финляндии во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Сухопутные учения с участием 1,3 тысячи военнослужащих и 280 единиц техники пройдут в Финляндии с 12 по 16 мая недалеко от границы с Россией, сообщают финские сухопутные силы.
"Учения подразделений родов войск бригады Кайнуу Metso 1/25 пройдут (на полигоне - ред.) Вуосанка в Кухмо с 12 по 16 мая", - говорится в сообщении.
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Полигон Вуосанка располагается на востоке Финляндии недалеко от границы с Россией. Как уточняется в сообщении, в учениях примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих подразделений связи, материально-технического обеспечения, пехоты и инженерных войск, пограничный отряд Северной Карелии, а также около 280 единиц техники.
По данным финских сухопутных войск, цель учений заключается в обучении военнослужащих вести наступательный, сдерживающий и оборонительный бой. Основное внимание в ходе маневров будет уделено совместным действиям различных уровней командования и родов войск, говорится в сообщении.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что Финляндия после вступления в НАТО в апреле 2023 года наращивает число национальных учений, на 2025 год запланировано 115 маневров. Дипломат напомнил, что в 2024 году финская территория была впервые задействована в крупных маневрах альянса.
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В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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