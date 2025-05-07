https://ria.ru/20250507/evropa-2015383910.html

Европа исполнит свою мечту через два года

Европа исполнит свою мечту через два года - РИА Новости, 07.05.2025

Европа исполнит свою мечту через два года

Пока ряд европейских компаний высказывает надежды на увеличение поставок газа из России, если конфликт на Украине закончится, Еврокомиссия, наоборот, ищет пути... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T13:15:00+03:00

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Пока ряд европейских компаний высказывает надежды на увеличение поставок газа из России, если конфликт на Украине закончится, Еврокомиссия, наоборот, ищет пути усиления своей антироссийской политики. ЕК представила дорожную карту по поэтапному избавлению от любого российского голубого топлива менее чем за три года, будь то трубопроводный или сжиженный природный газ. Более того, план ЕК оказался шире: к концу 2027 года она хочет полностью отказаться от любых российских энергоносителей — не только от газа, но и от нефти и атомного топлива.Еврокомиссия сожалеет, что в прошлом году европейцы нарастили импорт российского газа. Ведь чрезмерная зависимость ЕС от поставок российских энергоносителей представляет угрозу безопасности, уверяет Брюссель.Тезис Еврокомиссии, конечно, удивителен. Потому что доля российских энергоресурсов уже давно небольшая. Россия не является ни крупным поставщиком газа, ни нефти, ни даже ядерного топлива для Старого Света. На европейских рынках имеются куда более весомые игроки, которые могут диктовать не только цены, но и свою торговую политику. Речь идет в первую очередь о США.Экспорт "Газпрома" в ЕС упал аж в четыре с половиной раза с 2021 года. Если в 2021-м он ежедневно продавал в Евросоюз 390 миллионов кубометров, то в 2024 году — лишь 86 миллионов кубометров в сутки. В этом году поставки упали еще вдвое, так как транзит газа через Украину полностью остановился: коммерческий контракт двух стран закончился, а продолжить поставки в рамках системы аукционов Киев отказался.Значительную долю освободившегося рынка захватил в первую очередь американский СПГ, которому ЕК дал зеленый свет, а также в меньшей степени катарский и австралийский СПГ. В первом квартале этого года европейцы купили 18 миллиардов кубометров американского и всего десять миллиардов кубометров российского СПГ. При этом поставщиком СПГ номер один остается Норвегия, которая поставила на европейские рынки 23,5 миллиарда кубометров сжиженного газа. Куда более логично говорить о зависимости Европы от Норвегии и США, чем от России.Интересно, как Еврокомиссия успокаивает европейцев, чтобы те не боялись остаться без российского газа через три года. Брюссель неслучайно решил избавляться от российских энергоресурсов не прямо сегодня, а только к концу 2027 года. Логика в том, что как раз к тому времени США, Катар и Австралия построят и запустят в эксплуатацию новые заводы по сжижению газа, что позволит им существенно нарастить его экспорт. В планах США утроить свои мощности и экспорт СПГ. Европа должна будет покупать больше американского и катарского СПГ взамен российского газа, считает ЕК. Австралия в основном поставляет СПГ на азиатские рынки, так как ей они ближе.Таким образом, Еврокомиссия слепо ведет европейские страны прямиком к еще большей зависимости в целом от СПГ — в частности, от американского. Как будто Брюссель не замечает, что доля американского сжиженного газа уже и так высока. Насколько разумно делать еще значительнее долю поставщика, который вводит против твоих стран серьезные пошлины и бьет по автомобильной, алкогольной, металлургической и другим отраслям промышленности Европы?Основной принцип Еврокомиссии — это создание конкуренции. Именно под этим соусом она начала выдавливать российский газ. Брюссель уже добился своего: доля российского газа упала, появились новые поставщики, конкуренция усилилась. Так зачем же полностью убирать старого поставщика с рынка? Это же противоречит принципу усиления конкуренции: чем больше продавцов, тем лучше покупателю, так как цены ниже.Однако в случае с газом еще очень важно, какой именно газ и как он поставляется продавцу. Но ЕК предпочитает закрывать глаза на эти особенности. В ЕС заметна обратная последовательность: чем меньше российского трубопроводного газа на европейском рынке и чем больше сжиженного газа, тем цены на рынке выше.Показателен не только период 2021-2022 годов, когда в Европе фиксировались исторические и невероятные цены на газ выше двух тысяч евро, но и первый квартал этого года. В этом году трубопроводные поставки голубого топлива из России упали до исторических минимумов из-за прекращения украинского транзита. Остались поставки только по "Турецкому потоку". В итоге ЕС вынужден был снова нарастить закупки СПГ, что сразу привело к росту цен. Средняя стоимость газа на европейском рынке в первом квартале 2025 года выросла более чем в 1,6 раза, до 509 долларов за тысячу кубометров по сравнению с тем же прошлогодним периодом.Это объясняется двумя факторами, кроме погодных. Во-первых, трубопроводные поставки "Газпрома" не скачут в цене, как поставки СПГ, полностью зависимые от текущих цен на спотовом газовом рынке, то есть от биржевых котировок. В этом в целом жирный плюс долгосрочных трубопроводных контрактов. Во-вторых, за танкеры, перевозящие СПГ, европейцы вынуждены конкурировать еще и с азиатскими потребителями. Это по трубе газ идет туда, куда труба, и покупатель может диктовать условия. В случае с СПГ владелец газа направляет танкер тому, кто больше заплатит. Поэтому когда в Азии повышается спрос на СПГ, как зимой или летом, то европейским потребителям приходится доплачивать, чтобы завлечь танкеры с газом к себе.Когда с подачи ЕК европейцы лишатся любого российского газа, все эти факторы, повышающие цены на газ по всей Европе, сработают с усиленной мощью. Каждая европейская страна столкнется с более дорогим газом вне зависимости от того, покупала она до этого российское голубое топливо или нет. А Венгрия и другие страны, которые продолжают сегодня брать российский газ через "Турецкий поток", столкнутся с двойным ударом. Им не только придется покупать более дорогой сжиженный газ, но еще и существенно тратиться на его доставку морем в прибрежную европейскую страну типа Италии, регазифицировать и далее платить за доставку по наземной инфраструктуре.Аналогичные проблемы возникнут у Венгрии и Словакии, если ЕК запретит поставки черного золота по трубопроводу "Дружба". Морские поставки нефти и нефтепродуктов из России запрещены уже более двух лет, но пока идут трубопроводные. Венгрия и Словакия будут явно против отказа и от российского ядерного топлива. Потому что на АЭС в этих странах стоят реакторы советского типа, которые не могут работать на другом топливе, кроме как на российском. Хотя США и пытались экспериментировать с украинскими реакторами, заменяя там наше топливо американским.Более дорогие энергоресурсы будут и дальше способствовать деградации европейской промышленности, чему будут рады в первую очередь США. Вашингтон охотно примет европейские заводы на своей территории, обеспечив им более дешевый газ и ресурсы.Судя по всему, именно Венгрия и Словакия могут стать спасителями всей европейской энергетики, если они найдут в себе силы заблокировать инициативы ЕК. По крайней мере, весной 2022 года Венгрия отстояла свое право получать российскую нефть по "Дружбе", заставив ЕК переписать шестой санкционный пакет. Вероятно, именно поэтому ЕК не пытается больше проводить запреты российских энергоресурсов через традиционные санкционные пакеты, а ищет другие формы в виде так называемых дорожных карт.

https://ria.ru/20250415/zapad-2011471132.html

https://ria.ru/20250429/vostok-2013860146.html

https://ria.ru/20250326/sanktsii-2007482856.html

https://ria.ru/20250411/orban-2010816442.html

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Ольга Самофалова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0c/1977765582_0:142:960:1102_100x100_80_0_0_b4de36f32af27be3a836b4c6bb646c44.jpg

аналитика, европа, сша, россия, в мире, природный газ