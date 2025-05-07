https://ria.ru/20250507/evropa-2015343085.html

Все, дождались: Европа этого России не простила и теперь жестоко отомстит

Все, дождались: Европа этого России не простила и теперь жестоко отомстит - РИА Новости, 07.05.2025

Все, дождались: Европа этого России не простила и теперь жестоко отомстит

Вчера на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против России ведет войну... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:00:00+03:00

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Вчера на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что против России ведет войну практически вся Европа, и эти силы вновь сплотились под нацистскими знаменами, поддерживая расистский режим на Украине, и "так же, как в рамках операции "Немыслимое", нам объявляют угрозу нанесения стратегического поражения на поле боя".На самом деле ничего неожиданного и удивительного в этом нет. По легенде, еще в 1945 году в Берлине Георгий Жуков в разговоре с Константином Рокоссовским пророчески заметил: "Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят".Европа понадеялась расквитаться с нами за сорванный шанс стать частью людоедской гитлеровской империи, когда после начала СВО потомкам нацистских коллаборационистов показалось, что с помощью санкций, беспрецедентной военной и финансовой помощи Украине России можно нанести непоправимый урон.Эти надежды не оправдались.Но инерция сладких мечтаний и зашкаливающей русофобии была настолько велика, что даже на фоне планов США выйти из украинского конфликта и "уйти из Европы", оставив смелых реваншистов один на один с Россией, евроэлиты попытались сколотить некую военную "коалицию желающих" и начали строгать масштабные планы по введению на Украину "миротворческих" (читай — оккупационных) сил. Однако шапка категорически отказалась налезать на Сеньку, и новый крестовый поход против России забуксовал.В свежей публикации Politico приводятся слова бывшего высокопоставленного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера, который подвел под евроспасением Украины жирную черту. По его мнению, "размещение европейских миротворческих сил на Украине без поддержки США будет де-факто означать конец НАТО". Мало того, Европа не только не может осуществить желанный "Дранг нах Остен 2.0", а "в данный момент не способна защитить (даже) себя".Бесконечную ненависть, помноженную на все еще значительную военную мощь Европы, не стоит полностью сбрасывать со счетов, но факты говорят сами за себя.Во-первых, в Европе некому воевать, а имеющиеся — воевать не хотят.По самым свежим опросам в той же Британии половина респондентов заявила, что "не будет воевать ни при каких обстоятельствах", а среди лиц 35-54 лет готовы в принципе взять в руки оружие лишь 28%.В Германии 57% опрошенных просто "отказались бы воевать", 24% предпочли бы уехать из страны, а взять оружие в руки в теории согласились только 11%.В Испании не хотят воевать 53%, в Италии — 78%. Французы, чей президент недавно рьяно призывал к отправке войск на Украину, не видит смысла воевать, потому что почти половина граждан не верят, что французская армия способна защитить свою страну.В общем и целом с 2014 года количество граждан стран ЕС, готовых воевать, сократилось ровно в два раза, а готовность прийти на помощь драгоценным союзникам в случае атаки жуткого восточного агрессора резко упала в 11 из 13 участников НАТО.С чего бы это? Испугались разорванной в клочья бензоколонки?Представитель социологической службы Gallup International, комментируя красноречивые результаты опросов, отметил: "Технологическое превосходство важно, но мотивация солдат — критический фактор. На Западе элиты готовы воевать, но народ — нет". Его позицию поддерживают эксперты американского мозгового центра The Center for European Policy Analysis (CEPA): "Упадок европейских вооруженных сил представляет серьезный вызов. Самые высокотехнологичные вооружения не смогут закрыть этот разрыв (с готовностью воевать и умирать)".В Великобритании, которая билась с Францией за право въехать на Украину первой на белом коне, сухопутные вооруженные силы сократились до 73 тысяч человек — меньше, чем было во времена войн с Наполеоном. Громкий немецкий план по призыву 203 тысяч человек в бундесвер до 2031 года уже официально провален: недобор желающих умереть за… кхм... канцлера составляет почти 30%. В остальных странах Европы — не лучше или сильно хуже.Во-вторых, экономическая еврокишка оказалась значительно тоньше, чем ожидалось. В момент приступа храбрости лидеры "желающих" заикнулись было о срочном перевооружении Европы перед лицом наступающей России аж на 800 миллиардов евро, но чиновники в серых костюмчиках принесли бумажки с расчетами, и храбрость как-то сразу сдулась.Все ведущие страны ЕС на фоне щедрой помощи киевскому режиму столкнулись с рекордными уровнями госдолга и дефицитом бюджета. Той же Франции, просто чтобы свести концы с концами, нужно срочно урезать расходы на 50 миллиардов евро в год, не говоря уже о многомиллиардной милитаризации. По данным IMF Fiscal Monitor, при текущих темпах Германия достигнет лимита госдолга (60% ВВП) уже к 2031 году даже без новых расходов, при том что в результате гениально просчитанных санкций и разрыва связей с Россией экономика страны рушится на глазах: только за первый квартал 2025 года промышленный экспорт из Германии рухнул на 18%.По мнению экспертов, с учетом того, что при сохранении планов на зеленый переход Европе будут нужны полтриллиона евро в год до 2030 года, и только на медицину и социалку уходит ровно половина евробюджета, выделение сотен миллиардов евро на подготовку к войне с Россией однозначно приведет к экономическому коллапсу и социальным протестам.В 2007 году президент Владимир Путин на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в своей знаменитой речи предвидел многое и заранее предупредил всех непартнеров, что плевать на интересы России — это колоссальная ошибка, которая обойдется очень дорого.Недавно председатель этой самой конференции, Кристоф Хойсген, в предисловии к монументальному отчету "Munich Security Report 2025" с болью в сердце написал: "В Европу вернулось геополитическое противостояние. Сегодня мы живем в другом мире. Если мы хотим сохранить в мире объединяющую основу, <…> нам необходимо вновь подтвердить приверженность тем правилам, которые закреплены в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Многополярный мир не должен превратиться в мир, где каждый полюс действует как ему вздумается".Лицемерие — отдельный вид искусства, но по нему пока Оскаров не дают. Вы сами заварили эту кровавую кашу — теперь расхлебывайте и не жалуйтесь.

https://ria.ru/20250506/vov-2015291505.html

https://ria.ru/20250505/meropriyatiya-2015071794.html

https://ria.ru/20250505/kubilyus-2015015229.html

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аналитика, европа, россия, в мире