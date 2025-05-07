https://ria.ru/20250507/estoniya-2015709569.html

В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву

В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву

Запрет Эстонии на использование Кубой и Бразилией ее воздушного пространства для полетов в Москву на 9 мая говорит о бессилии, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:27:00+03:00

2025-05-07T23:27:00+03:00

2025-05-07T23:27:00+03:00

эстония

куба

бразилия

амир хамитов

госдума рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запрет Эстонии на использование Кубой и Бразилией ее воздушного пространства для полетов в Москву на 9 мая говорит о бессилии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщает, что Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. "Читая новости из западных стран, все чаще ловишь себя на мысли, что запреты и отмены – это единственное, на что они теперь способны… Такой подход говорит только об их бессилии", - сказал Хамитов. Он отметил, что как бы западные страны ни махали кулаками, ни рассуждали о "нормах", но отменить визиты зарубежных лидеров в Россию им не удалось, и парад Победы состоится, как и остальные праздничные мероприятия. Хамитов считает, что Западу остается только попытаться испортить настроение российским гостям, так как "на большее их способностей, видимо, не хватает". Депутат Госдумы также подчеркнул, что встречи с российским руководством от этого не пострадают, но хоть какие-то логистические неудобства появятся – уже является результатом. Парламентарий добавил, что очень давно не было слышно о том, чтобы кто-то из западных лидеров решил давно назревшую проблему (хотя бы одну), погасил разгоревшийся конфликт, улучшил качество жизни собственного населения, зато новости о том, что кто-то из них что-то запретил, закрыл, ввел какие-то санкции, сыпятся едва ли не каждый день. "Что же, в политике, как и в других сферах жизни, каждому – свое. Кому-то – налаживать отношения, развивать международное сотрудничество, запускать совместные проекты. А кому-то мелко, по-крысиному, пакостничать из-за угла", - заключил Хамитов.

https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html

https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html

эстония

куба

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эстония, куба, бразилия, амир хамитов, госдума рф, россия