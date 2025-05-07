https://ria.ru/20250507/estoniya-2015709569.html
В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву
В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву
Запрет Эстонии на использование Кубой и Бразилией ее воздушного пространства для полетов в Москву на 9 мая говорит о бессилии, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:27:00+03:00
2025-05-07T23:27:00+03:00
2025-05-07T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запрет Эстонии на использование Кубой и Бразилией ее воздушного пространства для полетов в Москву на 9 мая говорит о бессилии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди"). Телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщает, что Эстония запретила Кубе и Бразилии использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. "Читая новости из западных стран, все чаще ловишь себя на мысли, что запреты и отмены – это единственное, на что они теперь способны… Такой подход говорит только об их бессилии", - сказал Хамитов. Он отметил, что как бы западные страны ни махали кулаками, ни рассуждали о "нормах", но отменить визиты зарубежных лидеров в Россию им не удалось, и парад Победы состоится, как и остальные праздничные мероприятия. Хамитов считает, что Западу остается только попытаться испортить настроение российским гостям, так как "на большее их способностей, видимо, не хватает". Депутат Госдумы также подчеркнул, что встречи с российским руководством от этого не пострадают, но хоть какие-то логистические неудобства появятся – уже является результатом. Парламентарий добавил, что очень давно не было слышно о том, чтобы кто-то из западных лидеров решил давно назревшую проблему (хотя бы одну), погасил разгоревшийся конфликт, улучшил качество жизни собственного населения, зато новости о том, что кто-то из них что-то запретил, закрыл, ввел какие-то санкции, сыпятся едва ли не каждый день. "Что же, в политике, как и в других сферах жизни, каждому – свое. Кому-то – налаживать отношения, развивать международное сотрудничество, запускать совместные проекты. А кому-то мелко, по-крысиному, пакостничать из-за угла", - заключил Хамитов.
https://ria.ru/20250507/parad-2015579840.html
https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, куба, бразилия, амир хамитов, госдума рф, россия
Эстония, Куба, Бразилия, Амир Хамитов, Госдума РФ, Россия
В Госдуме прокомментировали запрет Эстонии на полеты на Парад в Москву
Хамитов заявил о бессилии Эстонии из-за запрета пролетать над ней в РФ на 9 мая
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запрет Эстонии на использование Кубой и Бразилией ее воздушного пространства для полетов в Москву на 9 мая говорит о бессилии, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").
Телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу эстонского МИД Магнуса Цахну сообщает, что Эстония
запретила Кубе
и Бразилии
использовать свое воздушное пространство для полетов в Москву
на празднование 80-летия Победы 9 мая.
«
"Читая новости из западных стран, все чаще ловишь себя на мысли, что запреты и отмены – это единственное, на что они теперь способны… Такой подход говорит только об их бессилии", - сказал Хамитов
.
Он отметил, что как бы западные страны ни махали кулаками, ни рассуждали о "нормах", но отменить визиты зарубежных лидеров в Россию
им не удалось, и парад Победы состоится, как и остальные праздничные мероприятия. Хамитов считает, что Западу остается только попытаться испортить настроение российским гостям, так как "на большее их способностей, видимо, не хватает".
Депутат Госдумы
также подчеркнул, что встречи с российским руководством от этого не пострадают, но хоть какие-то логистические неудобства появятся – уже является результатом.
Парламентарий добавил, что очень давно не было слышно о том, чтобы кто-то из западных лидеров решил давно назревшую проблему (хотя бы одну), погасил разгоревшийся конфликт, улучшил качество жизни собственного населения, зато новости о том, что кто-то из них что-то запретил, закрыл, ввел какие-то санкции, сыпятся едва ли не каждый день.
"Что же, в политике, как и в других сферах жизни, каждому – свое. Кому-то – налаживать отношения, развивать международное сотрудничество, запускать совместные проекты. А кому-то мелко, по-крысиному, пакостничать из-за угла", - заключил Хамитов.