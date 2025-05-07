https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html

Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию

Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию - РИА Новости, 07.05.2025

Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию

Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, идет поиск альтернативного маршрута, заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:26:00+03:00

2025-05-07T20:26:00+03:00

2025-05-07T22:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

эстония

словакия

россия

роберт фицо

день победы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg

БРАТИСЛАВА, 7 мая — РИА Новости. Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, идет поиск альтернативного маршрута, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях."Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит пролететь над ее территорией", — отметил он.По словам премьера, Таллин принял такое решение, несмотря на то, что у Братиславы есть действующее разрешение на использование эстонского воздушного пространства. "Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — подчеркнул Фицо. Из-за действий Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве. "Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", —добавил словацкий премьер.Как пишет словацкое издание Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии запретили три страны — Латвия, Литва и Эстония.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.

https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html

https://ria.ru/20250506/slovakija-2015318414.html

эстония

словакия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, словакия, россия, роберт фицо, день победы, москва