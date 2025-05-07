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Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:26 07.05.2025 (обновлено: 22:00 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/estonija-2015682721.html
Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию
Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, идет поиск альтернативного маршрута, заявил премьер-министр Словакии Роберт... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:26:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 7 мая — РИА Новости. Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, идет поиск альтернативного маршрута, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях.&quot;Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит пролететь над ее территорией&quot;, — отметил он.По словам премьера, Таллин принял такое решение, несмотря на то, что у Братиславы есть действующее разрешение на использование эстонского воздушного пространства. "Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — подчеркнул Фицо. Из-за действий Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве. "Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", —добавил словацкий премьер.Как пишет словацкое издание Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии запретили три страны — Латвия, Литва и Эстония.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.
https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html
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в мире, эстония, словакия, россия, роберт фицо, день победы, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Эстония, Словакия, Россия, Роберт Фицо, День Победы, Москва
Эстония не разрешила пролет спецборта Фицо в Россию

Фицо заявил, что Эстония не разрешила пролет спецборта в Россию

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 мая — РИА Новости. Эстония не разрешила пролет над своей территорией словацкого спецборта в Россию, идет поиск альтернативного маршрута, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсетях.
«

"Эстония пару минут назад нам сообщила, что не разрешит пролететь над ее территорией", — отметил он.

По словам премьера, Таллин принял такое решение, несмотря на то, что у Братиславы есть действующее разрешение на использование эстонского воздушного пространства.
"Конечно, речь идет о сознательной попытке сорвать мой визит в Москву по случаю официального празднования 80-летия окончания Второй мировой войны", — подчеркнул Фицо.
Из-за действий Эстонии он не успеет на мероприятия, запланированные на вечер 8 мая в Москве.
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"Протокол в эти минуты делает все, чтобы мы нашли альтернативный маршрут", —добавил словацкий премьер.
Как пишет словацкое издание Pravda, пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии запретили три страны — Латвия, Литва и Эстония.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
Москву по случаю празднования 9 Мая планируют посетить многие мировые лидеры, в том числе председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич и другие.
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