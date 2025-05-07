https://ria.ru/20250507/es-2015576903.html

В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа

В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 07.05.2025

В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа

План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:00:00+03:00

2025-05-07T16:00:00+03:00

2025-05-07T16:00:00+03:00

россия

венгрия

словакия

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евросоюз

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих контрактов, передает агентство Блумберг. Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года. "ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты... Для газовых трейдеров в дорожной карте (ЕС - ред.), опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована", - говорится в публикации. Европе, пишет агентство, также придется искать партнеров для замещения российского газа в Катаре, Канаде или Африке - при этом США исключается из списка "надежных" потенциальных партнеров из-за набирающей обороты торговой войны и введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин против зарубежья. Кроме того, ряд отраслей европейской промышленности призывает к восстановлению закупки российского газа на фоне возможного достижения мирного урегулирования украинского конфликта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html

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россия, венгрия, словакия, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, в мире