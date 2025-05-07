Рейтинг@Mail.ru
В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/es-2015576903.html
В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа
В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 07.05.2025
В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа
План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:00:00+03:00
2025-05-07T16:00:00+03:00
россия
венгрия
словакия
дональд трамп
евросоюз
еврокомиссия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих контрактов, передает агентство Блумберг. Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года. "ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты... Для газовых трейдеров в дорожной карте (ЕС - ред.), опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована", - говорится в публикации. Европе, пишет агентство, также придется искать партнеров для замещения российского газа в Катаре, Канаде или Африке - при этом США исключается из списка "надежных" потенциальных партнеров из-за набирающей обороты торговой войны и введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин против зарубежья. Кроме того, ряд отраслей европейской промышленности призывает к восстановлению закупки российского газа на фоне возможного достижения мирного урегулирования украинского конфликта. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_16ed46ce44726cd6277e5612151bce9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венгрия, словакия, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, в мире
Россия, Венгрия, Словакия, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
В Bloomberg скептически оценили план отказа ЕС от российского газа

Bloomberg: план ЕС по отказу от российского газа сталкнется с препятствиями

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. План ЕС по отказу от российского газа сталкивается с препятствиями, там не хватает важных деталей его реализации, в том числе о расторжении существующих контрактов, передает агентство Блумберг.
Еврокомиссия 6 мая представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года.
"ЕС все еще должен предоставить подробную информацию о том, как можно разорвать существующие контракты... Для газовых трейдеров в дорожной карте (ЕС - ред.), опубликованной вчера, отсутствуют важные детали того, как стратегия будет реализована", - говорится в публикации.
Европе, пишет агентство, также придется искать партнеров для замещения российского газа в Катаре, Канаде или Африке - при этом США исключается из списка "надежных" потенциальных партнеров из-за набирающей обороты торговой войны и введения американским президентом Дональдом Трампом пошлин против зарубежья. Кроме того, ряд отраслей европейской промышленности призывает к восстановлению закупки российского газа на фоне возможного достижения мирного урегулирования украинского конфликта.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Экономист оценил, на сколько может вырасти цена за газ в Европе
6 мая, 21:25
 
РоссияВенгрияСловакияДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала