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ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.05.2025
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:10:00+03:00
2025-05-07T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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цены на нефть, россия, москва, владимир путин, евросоюз, лукойл, в мире
Цены на нефть, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, В мире
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
Bloomberg: ЕС может ввести санкции против Litasco Middle East