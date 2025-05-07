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ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg

ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.05.2025

ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg

ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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