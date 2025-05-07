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ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.05.2025
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15:10 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/es-2015561500.html
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg - РИА Новости, 07.05.2025
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg
ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:10:00+03:00
2025-05-07T15:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы. "ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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цены на нефть, россия, москва, владимир путин, евросоюз, лукойл, в мире
Цены на нефть, Россия, Москва, Владимир Путин, Евросоюз, ЛУКОЙЛ, В мире
ЕС рассмотрит возможность санкций против "дочки" "Лукойла", пишет Bloomberg

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против Litasco Middle East

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция компании "Лукойл"
Автозаправочная станция компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Автозаправочная станция компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЕС рассматривает возможность введения санкций против "дочки" "Лукойла" Litasco Middle East, страховой компании ВСК и "Сургутнефтгаза", передает агентство Блумберг со ссылкой на документы.
"ЕС рассматривает возможность введения санкций против Litasco Middle East", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что потенциальный новый санкционный список Евросоюза также включает ВСК и "Сургутнефтгаз".
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Швейцария введет новые санкции против России
12 февраля, 17:40
 
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