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В Ереване ученики центров русского языка провели мероприятие ко Дню Победы
В Ереване ученики центров русского языка провели мероприятие ко Дню Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Ереване ученики центров русского языка провели мероприятие ко Дню Победы
Воспитанники центров русского языка и культуры гуманитарного фонда "Международный институт развития коммуникаций" провели в среду у Вечного огня в Парке Победы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:15:00+03:00
2025-05-07T17:15:00+03:00
2025-05-07T17:15:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Воспитанники центров русского языка и культуры гуманитарного фонда "Международный институт развития коммуникаций" провели в среду у Вечного огня в Парке Победы в Ереване мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Центры русского языка и культуры созданы по инициативе гуманитарного фонда "Международный институт развития коммуникаций" (МИР) при поддержке российского Национального исследовательского института развития коммуникаций. Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Школьники исполнили песни военных лет, прочли стихи о войне, а затем возложили цветы к Вечному огню. Глава "Международного института развития коммуникаций" Арман Гукасян отметил, что мероприятие посвящено Великой Победе, в которую армянский народ внес огромный вклад. "Шестьсот тысяч армян приняли участие в войне, 300 тысяч армян не вернулись домой. То есть армянский народ, действительно, героический народ, который внес большую лепту", - отметил Гукасян. Центры русского языка и культуры начали свою работу в Армении с июня 2023 года. Они функционируют в селах Арени и Гандзак, а также в городе Севан, став не только образовательными учреждениями, но многофункциональными пространствами.
https://ria.ru/20250502/armenija-2014684270.html
https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html
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в мире, армения, 80-летие победы в великой отечественной войне, ереван
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ереван
В Ереване ученики центров русского языка провели мероприятие ко Дню Победы
В Ереване учащиеся центров русского языка провели мероприятие к 80-летию Победы
ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Воспитанники центров русского языка и культуры гуманитарного фонда "Международный институт развития коммуникаций" провели в среду у Вечного огня в Парке Победы в Ереване мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Центры русского языка и культуры созданы по инициативе гуманитарного фонда "Международный институт развития коммуникаций" (МИР) при поддержке российского Национального исследовательского института развития коммуникаций.
Участники мероприятия почтили память погибших героев Великой Отечественной войны минутой молчания. Школьники исполнили песни военных лет, прочли стихи о войне, а затем возложили цветы к Вечному огню.
Глава "Международного института развития коммуникаций" Арман Гукасян отметил, что мероприятие посвящено Великой Победе, в которую армянский народ внес огромный вклад. "Шестьсот тысяч армян приняли участие в войне, 300 тысяч армян не вернулись домой. То есть армянский народ, действительно, героический народ, который внес большую лепту", - отметил Гукасян.
Центры русского языка и культуры начали свою работу в Армении
с июня 2023 года. Они функционируют в селах Арени и Гандзак, а также в городе Севан, став не только образовательными учреждениями, но многофункциональными пространствами.