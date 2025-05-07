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Эксперт оценил перспективы отказа Венгрии и Словакии от российской нефти - РИА Новости, 07.05.2025
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15:13 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ekspert-2015543832.html
Эксперт оценил перспективы отказа Венгрии и Словакии от российской нефти
Эксперт оценил перспективы отказа Венгрии и Словакии от российской нефти - РИА Новости, 07.05.2025
Эксперт оценил перспективы отказа Венгрии и Словакии от российской нефти
Венгрии и Словакии экономически крайне не выгодно оставаться без российской нефти, поэтому эти страны продолжат добиваться исключений для себя с точки зрения... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:13:00+03:00
2025-05-07T15:13:00+03:00
экономика
цены на нефть
венгрия
словакия
россия
еврокомиссия
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в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Венгрии и Словакии экономически крайне не выгодно оставаться без российской нефти, поэтому эти страны продолжат добиваться исключений для себя с точки зрения санкций Евросоюза, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Накануне Еврокомиссия представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года. "Венгерской компании MOL, контролирующей НПЗ как в Венгрии, так и в Словакии, отказ от российской нефти принципиально невыгоден, поскольку лишает ее значимого конкурентного преимущества на рынке Восточной и Центральной Европы. Аналогичная ситуация и с поставками природного газа. Вопрос не только в физической замене импорта из России - это затратно, но возможно сделать, а в том, чтобы эта замена давала бы такие же ценовые преимущества MOL, какие десятилетиями обеспечивает Россия", - прокомментировал Белогорьев. Эксперт объяснил, что за три года вполне возможно выстроить новые цепочки поставок нефти, сопоставимой по характеристикам с российской Urals, например, сортов Basra Heavy, Oman Crude или Dubai Crude. Тем более что речь идет об относительно небольших объемах: даже с учетом Чехии, уже прекратившей импорт, поставки в 2024 году составляли около 260 тысяч баррелей в сутки. Весь вопрос - в издержках, как транспортных, так и связанных с модернизацией перерабатывающих мощностей, поясняет он. Узким местом остается Адриатический нефтепровод - пока единственный альтернативный наземный коридор поставок, контролируемый хорватской JANAF. И Венгрия, и Словакия ранее уже сталкивались с необоснованным завышением транспортных тарифов со стороны этой компании. "Если зависимость от нее усилится, то Еврокомиссии придется приложить серьезные усилия для обеспечения антимонопольного регулирования деятельности JANAF, с чем пока есть явные сложности", - объяснил эксперт. Существуют также идеи трубопроводного транзита через Сербию из румынского порта Констанца или от балтийских портов в Польше или Германии, но все они требуют больших инвестиций, заключил Белогорьев.
https://ria.ru/20250326/vengriya-2007360802.html
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экономика, цены на нефть, венгрия, словакия, россия, еврокомиссия, urals, в мире
Экономика, Цены на нефть, Венгрия, Словакия, Россия, Еврокомиссия, Urals, В мире
Эксперт оценил перспективы отказа Венгрии и Словакии от российской нефти

Белогорьев: Венгрии и Словакии невыгодно оставаться без российской нефти

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Венгрии и Словакии экономически крайне не выгодно оставаться без российской нефти, поэтому эти страны продолжат добиваться исключений для себя с точки зрения санкций Евросоюза, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Накануне Еврокомиссия представила свою дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов. Этот план еще предстоит вынести на одобрение стран сообщества. Один из пунктов дорожной карты предполагает, что две страны, которые продолжают получать российскую нефть (речь идет о Венгрии и Словакии, им сырье поступает по нефтепроводу "Дружба"), должны разработать национальные планы поэтапного отказа от нефти из РФ к концу 2027 года.
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"Венгерской компании MOL, контролирующей НПЗ как в Венгрии, так и в Словакии, отказ от российской нефти принципиально невыгоден, поскольку лишает ее значимого конкурентного преимущества на рынке Восточной и Центральной Европы. Аналогичная ситуация и с поставками природного газа. Вопрос не только в физической замене импорта из России - это затратно, но возможно сделать, а в том, чтобы эта замена давала бы такие же ценовые преимущества MOL, какие десятилетиями обеспечивает Россия", - прокомментировал Белогорьев.
Эксперт объяснил, что за три года вполне возможно выстроить новые цепочки поставок нефти, сопоставимой по характеристикам с российской Urals, например, сортов Basra Heavy, Oman Crude или Dubai Crude. Тем более что речь идет об относительно небольших объемах: даже с учетом Чехии, уже прекратившей импорт, поставки в 2024 году составляли около 260 тысяч баррелей в сутки. Весь вопрос - в издержках, как транспортных, так и связанных с модернизацией перерабатывающих мощностей, поясняет он.
Узким местом остается Адриатический нефтепровод - пока единственный альтернативный наземный коридор поставок, контролируемый хорватской JANAF. И Венгрия, и Словакия ранее уже сталкивались с необоснованным завышением транспортных тарифов со стороны этой компании. "Если зависимость от нее усилится, то Еврокомиссии придется приложить серьезные усилия для обеспечения антимонопольного регулирования деятельности JANAF, с чем пока есть явные сложности", - объяснил эксперт.
Существуют также идеи трубопроводного транзита через Сербию из румынского порта Констанца или от балтийских портов в Польше или Германии, но все они требуют больших инвестиций, заключил Белогорьев.
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