В Екатеринбурге осудили студента из Йемена, пристававшего к девушкам
Студент, пристававший к девушкам на улицах Екатеринбурга, получил 6 лет колонии
Статуя Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на 6 лет в колонию строгого режима студента из Йемена, пристававшего к девушкам на улицах Екатеринбурга, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным облсуда, в Екатеринбурге гражданин Йемена обучался в Уральском государственном медуниверситете. Обвинялся он в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов, в насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, всего у него было шесть подобных эпизодов.
По данным следствия, иностранец подходил на улицах столицы Урала к девушкам и хватал их за "разные части тела", также он изготовил порнографический файл и распространил его в соцсетях. По уточнению областного управления СК РФ, посягательства студент совершал как на улице, так и в подъездах жилых домов, а по итогам экспертизы признан вменяемым.
"Свердловский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении гражданина Йеменской Республики Каида Рами Салеха Яхьи. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на 7 лет", – говорится в сообщении.
"Выяснить, что за лиходей пристает к молодым девушкам и несовершеннолетним детям, сыщикам удалось путем анализа камер видеонаблюдения и проведения оперативно-технических мероприятий. Задержанный, будучи доставленным в подразделение МВД, сразу же раскаялся в содеянном и стал уверять стражей порядка, что больше так вести себя никогда не будет", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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