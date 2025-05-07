https://ria.ru/20250507/ekaterinburg-2015481095.html

В Екатеринбурге осудили студента из Йемена, пристававшего к девушкам

В Екатеринбурге осудили студента из Йемена, пристававшего к девушкам - РИА Новости, 07.05.2025

В Екатеринбурге осудили студента из Йемена, пристававшего к девушкам

Свердловский областной суд отправил на 6 лет в колонию строгого режима студента из Йемена, пристававшего к девушкам на улицах Екатеринбурга, сообщает... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:10:00+03:00

2025-05-07T11:10:00+03:00

2025-05-07T11:10:00+03:00

происшествия

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валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд отправил на 6 лет в колонию строгого режима студента из Йемена, пристававшего к девушкам на улицах Екатеринбурга, сообщает пресс-служба инстанции. По данным облсуда, в Екатеринбурге гражданин Йемена обучался в Уральском государственном медуниверситете. Обвинялся он в незаконном изготовлении и распространении в интернете порнографических материалов, в насильственных действиях сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, всего у него было шесть подобных эпизодов. По данным следствия, иностранец подходил на улицах столицы Урала к девушкам и хватал их за "разные части тела", также он изготовил порнографический файл и распространил его в соцсетях. По уточнению областного управления СК РФ, посягательства студент совершал как на улице, так и в подъездах жилых домов, а по итогам экспертизы признан вменяемым. "Свердловский областной суд постановил приговор по уголовному делу в отношении гражданина Йеменской Республики Каида Рами Салеха Яхьи. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на 7 лет", – говорится в сообщении. "Выяснить, что за лиходей пристает к молодым девушкам и несовершеннолетним детям, сыщикам удалось путем анализа камер видеонаблюдения и проведения оперативно-технических мероприятий. Задержанный, будучи доставленным в подразделение МВД, сразу же раскаялся в содеянном и стал уверять стражей порядка, что больше так вести себя никогда не будет", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20250120/podmoskove--1994601088.html

https://ria.ru/20250127/lobnya-1995633778.html

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происшествия, йемен, екатеринбург, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)