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Ефимов: еще 15,7 тысячи жителей получили жилье в рамках реновации
Ефимов: еще 15,7 тысячи жителей получили жилье в рамках реновации - РИА Новости, 07.05.2025
Ефимов: еще 15,7 тысячи жителей получили жилье в рамках реновации
С начала переселения в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы ключи от квартир в новостройках получили свыше 15,7 тысячи жителей из 95 домов,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:12:00+03:00
2025-05-07T09:12:00+03:00
2025-05-07T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала переселения в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы ключи от квартир в новостройках получили свыше 15,7 тысячи жителей из 95 домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Москвы Владимир Ефимов."На северо-востоке Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с начала переселения заключили свыше 15,7 тысячи москвичей из 95 старых домов. Под них были построены и переданы под заселение 49 жилых комплексов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что в программу реновации на северо-востоке столицы вошли 499 домов, из них переселят свыше 86 тысяч человек", – сообщил Владимир Ефимов.В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что больше всего документов на новое жилье по программе реновации в округе оформили в Бабушкинском районе – 3,6 тысячи москвичей. В Южном Медведкове договоры заключили около 2 тысяч горожан, а в Лосиноостровском районе правообладателями жилья стали почти 2,6 тысячи человек из 17 домов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по реновации в Тимирязевском районе Москвы.
https://ria.ru/20250506/efimov-2015248467.html
https://ria.ru/20250506/efimov-2015197338.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: еще 15,7 тысячи жителей получили жилье в рамках реновации
Ефимов: на северо-востоке Москвы по реновации жилье получили 15,7 тысячи жителей
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. С начала переселения в рамках программы реновации на северо-востоке Москвы ключи от квартир в новостройках получили свыше 15,7 тысячи жителей из 95 домов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Москвы Владимир Ефимов.
"На северо-востоке Москвы договоры на квартиры в новостройках по программе реновации с начала переселения заключили свыше 15,7 тысячи москвичей из 95 старых домов. Под них были построены и переданы под заселение 49 жилых комплексов", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в программу реновации на северо-востоке столицы вошли 499 домов, из них переселят свыше 86 тысяч человек", – сообщил Владимир Ефимов.
В свою очередь глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что больше всего документов на новое жилье по программе реновации в округе оформили в Бабушкинском районе – 3,6 тысячи москвичей. В Южном Медведкове договоры заключили около 2 тысяч горожан, а в Лосиноостровском районе правообладателями жилья стали почти 2,6 тысячи человек из 17 домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит переселение по реновации в Тимирязевском районе Москвы.