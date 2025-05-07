Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", заявил Дугин
Дугин: Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой"
Александр Дугин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад начал делать Россию "снова великой", опередив нынешние трансформации в США, проходящие под лозунгом Make America great again, заявил РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в разговоре с агентством отметил, что американский лидер Дональд Трамп сейчас руководствуется идеологией MAGA - Make America great again. Этим лозунгом Трамп возвращает США к традиционным ценностям, стремится восстановить промышленный суверенитет страны.
"Здесь следует обратить внимание, кто мог бы служить ролевой моделью для этого. И действительно, здесь первая фигура, которая приходит в голову, это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который во многом и предвосхитил те трансформации, которые легли в основу идеологии MAGA, потому что он и начал 25 лет назад делать Россию снова великой", - сказал Дугин.
По его словам, Россия была великой державой, однако утратила свое величие в конце прошлого столетия, едва не превратившись во "второстепенную региональную державу".
"Путин стал избавляться от либерализма, стал отходить от глобализма и действительно устанавливать цивилизационный суверенитет России с опорой на традиционные ценности. Поэтому действительно можно сказать, что именно Путин и Россия Путина стала во многом неким ориентиром для консервативной революции Дональда Трампа", - добавил философ.
Киселев назвал главное достижение Путина
Вчера, 05:18