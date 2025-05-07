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Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин - РИА Новости, 07.05.2025
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01:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/dugin-2015421626.html
Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин
Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин - РИА Новости, 07.05.2025
Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин
Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:58:00+03:00
2025-05-07T01:58:00+03:00
россия
александр дугин
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. "Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин. По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх". "Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.
https://ria.ru/20250507/putin-2015421429.html
https://ria.ru/20250506/putin-2015317702.html
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россия, александр дугин, владимир путин
Россия, Александр Дугин, Владимир Путин
Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин

Дугин: Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАлександр Дугин
Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года.
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"Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин.
По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх".
"Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.
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