https://ria.ru/20250507/dugin-2015421626.html

Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин

Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин - РИА Новости, 07.05.2025

Путин унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, считает Дугин

Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие РИА Новости, 07.05.2025

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россия

александр дугин

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, однако смог остановить это движение и поставить страну на "другие рельсы", такое мнение в беседе с РИА Новости выразил российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. Первая инаугурация Путина в качестве президента РФ прошла 7 мая 2000 года. "Путин 25 лет назад унаследовал Россию как вагонетку, несущуюся в бездну, набравшую уже огромную скорость распада. И он остановил это движение и за 25 лет поставил страну на совершенно другие рейсы", - сказал Дугин. По словам философа, глава государства как настоящий спаситель начал останавливать деградационные процессы в стране и постепенно укреплять суверенитет - "фактически заталкивать эту вагонетку тяжелейшую наверх". "Это невероятный подвиг, просто невероятный. Он унаследовал страну, которая улетела в пропасть, а сейчас он правит страной, которая, наоборот, пусть и медленно, пусть с большим трудом, но движется к расцвету, движется к победе, движется к укреплению собственного суверенитета и движется на пути к величию", - подчеркнул Дугин.

https://ria.ru/20250507/putin-2015421429.html

https://ria.ru/20250506/putin-2015317702.html

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россия, александр дугин, владимир путин