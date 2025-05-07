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Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 07.05.2025
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14:13 07.05.2025 (обновлено: 14:17 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/dtp-2015538575.html
Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии
Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 07.05.2025
Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии
Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии, еще трое пострадавших в аварии доставлены в больницу, сообщил информационный портал МВД Бурятии. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:13:00+03:00
2025-05-07T14:17:00+03:00
происшествия
авто
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии, еще трое пострадавших в аварии доставлены в больницу, сообщил информационный портал МВД Бурятии. По данным полиции, инцидент произошел днём в среду около 14.00 (9.00 мск) на 45-м километре региональной автодороги "Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск". Сорокасемилетний водитель автомобиля Mazda Titan совершил наезд на пешехода, после чего наехал на пожарный "ЗИЛ-131". "В результате ДТП 65-летний пешеход (водитель автомобиля пожарной службы) от полученных травм скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами доставлены водитель и два пассажира автомобиля Mazda Titan", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают экстренные службы. Водителем пожарного автомобиля, по данным республиканского агентства ГО и ЧС, оказался сотрудник 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы республики Бурятия Владимир Хомяков. Он работал на этой должности с 2005 года.
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происшествия, авто, республика бурятия
Происшествия, Авто, Республика Бурятия
Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии

В Бурятии водитель пожарной машины погиб в ДТП, еще три человека пострадали

© Полиция Бурятии/TelegramМесто ДТП в Заиграевском районе Бурятии
Место ДТП в Заиграевском районе Бурятии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Полиция Бурятии/Telegram
Место ДТП в Заиграевском районе Бурятии
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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии, еще трое пострадавших в аварии доставлены в больницу, сообщил информационный портал МВД Бурятии.
По данным полиции, инцидент произошел днём в среду около 14.00 (9.00 мск) на 45-м километре региональной автодороги "Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск". Сорокасемилетний водитель автомобиля Mazda Titan совершил наезд на пешехода, после чего наехал на пожарный "ЗИЛ-131".
«
"В результате ДТП 65-летний пешеход (водитель автомобиля пожарной службы) от полученных травм скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами доставлены водитель и два пассажира автомобиля Mazda Titan", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают экстренные службы.
Водителем пожарного автомобиля, по данным республиканского агентства ГО и ЧС, оказался сотрудник 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы республики Бурятия Владимир Хомяков. Он работал на этой должности с 2005 года.
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ПроисшествияАвтоРеспублика Бурятия
 
 
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