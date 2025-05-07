https://ria.ru/20250507/dtp-2015538575.html

Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии

Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии - РИА Новости, 07.05.2025

Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии

Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии, еще трое пострадавших в аварии доставлены в больницу, сообщил информационный портал МВД Бурятии. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:13:00+03:00

2025-05-07T14:13:00+03:00

2025-05-07T14:17:00+03:00

происшествия

авто

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 7 мая - РИА Новости. Водитель пожарной машины погиб в ДТП в Бурятии, еще трое пострадавших в аварии доставлены в больницу, сообщил информационный портал МВД Бурятии. По данным полиции, инцидент произошел днём в среду около 14.00 (9.00 мск) на 45-м километре региональной автодороги "Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск". Сорокасемилетний водитель автомобиля Mazda Titan совершил наезд на пешехода, после чего наехал на пожарный "ЗИЛ-131". "В результате ДТП 65-летний пешеход (водитель автомобиля пожарной службы) от полученных травм скончался на месте происшествия. В медицинское учреждение с травмами доставлены водитель и два пассажира автомобиля Mazda Titan", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают экстренные службы. Водителем пожарного автомобиля, по данным республиканского агентства ГО и ЧС, оказался сотрудник 17-го Заиграевского отряда Государственной противопожарной службы республики Бурятия Владимир Хомяков. Он работал на этой должности с 2005 года.

https://ria.ru/20240922/dtp-1974056829.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, республика бурятия