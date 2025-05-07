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Украинский дрон атаковал храм в Курской области
Украинский дрон атаковал храм в Курской области - РИА Новости, 07.05.2025
Украинский дрон атаковал храм в Курской области
Украинский дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском Хомутовском районе, повреждены остекление и крыша здания, произошло задымление,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:17:00+03:00
2025-05-07T14:17:00+03:00
2025-05-07T14:17:00+03:00
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КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском Хомутовском районе, повреждены остекление и крыша здания, произошло задымление, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинские нацисты продолжают войну против наших святынь. Сегодня FPV-дрон совершил атаку на храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района. В результате атаки повреждено остекление и крыша здания, произошло задымление без возгорания", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что погибших и пострадавших нет. "Уважаемые жители, призываю всех соблюдать бдительность и быть предельно осторожными", - добавил врио губернатора.
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александр хинштейн, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Украинский дрон атаковал храм в Курской области
Дрон ВСУ атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в Курской области