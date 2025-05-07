https://ria.ru/20250507/dron-2015539622.html

Украинский дрон атаковал храм в Курской области

Украинский дрон атаковал храм в Курской области - РИА Новости, 07.05.2025

Украинский дрон атаковал храм в Курской области

Украинский дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском Хомутовском районе, повреждены остекление и крыша здания, произошло задымление,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:17:00+03:00

2025-05-07T14:17:00+03:00

2025-05-07T14:17:00+03:00

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КУРСК, 7 мая – РИА Новости. Украинский дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в курском Хомутовском районе, повреждены остекление и крыша здания, произошло задымление, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Украинские нацисты продолжают войну против наших святынь. Сегодня FPV-дрон совершил атаку на храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района. В результате атаки повреждено остекление и крыша здания, произошло задымление без возгорания", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что погибших и пострадавших нет. "Уважаемые жители, призываю всех соблюдать бдительность и быть предельно осторожными", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20250506/obstrely-2015194236.html

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александр хинштейн, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия