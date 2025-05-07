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В Донецке возобновили работу четырехсторонние часы - РИА Новости, 07.05.2025
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18:02 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/donetsk-2015622197.html
В Донецке возобновили работу четырехсторонние часы
В Донецке возобновили работу четырехсторонние часы - РИА Новости, 07.05.2025
В Донецке возобновили работу четырехсторонние часы
Четырехсторонние часы, один из символов Донецка, вновь заработали впервые с 2022 года, когда они были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:02:00+03:00
2025-05-07T18:02:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Четырехсторонние часы, один из символов Донецка, вновь заработали впервые с 2022 года, когда они были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. По его словам, часовой механизм был поврежден в результате обстрела украинских войск в 2022 году. Мэр также отметил, что часы вернули на прежнее место после того, как специалисты завершили кропотливую работу по реконструкции. "Один из самых узнаваемых символов Донецка – четырехсторонние часы на бульваре Пушкина, сегодня вновь возобновили свою работу!" - написал Кулемзин.
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в мире, донецк, пушкин, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Пушкин, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке возобновили работу четырехсторонние часы

Кулемзин: четырехсторонние часы в Донецке возобновили работу впервые с 2022 года

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramЧетырехсторонние часы на бульваре Пушкина в Донецке
Четырехсторонние часы на бульваре Пушкина в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Четырехсторонние часы на бульваре Пушкина в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Четырехсторонние часы, один из символов Донецка, вновь заработали впервые с 2022 года, когда они были повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
По его словам, часовой механизм был поврежден в результате обстрела украинских войск в 2022 году. Мэр также отметил, что часы вернули на прежнее место после того, как специалисты завершили кропотливую работу по реконструкции.
"Один из самых узнаваемых символов Донецка – четырехсторонние часы на бульваре Пушкина, сегодня вновь возобновили свою работу!" - написал Кулемзин.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПушкинАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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