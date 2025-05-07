https://ria.ru/20250507/domodedovo-2015690989.html

В аэропорту Домодедово сняли ограничения

В аэропорту Домодедово сняли ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропорту Домодедово сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

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домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Домодедово", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Домодедово в 21.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, московская область (подмосковье)