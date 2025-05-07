https://ria.ru/20250507/domodedovo-2015670999.html

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:36:00+03:00

2025-05-07T19:36:00+03:00

2025-05-07T19:36:00+03:00

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 19.15 мск введены в аэропорту Домодедово", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250507/mintrans-2015670227.html

россия

москва

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домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, москва, московская область (подмосковье)