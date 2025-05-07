https://ria.ru/20250507/dnr-2015709403.html

Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой

Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой - РИА Новости, 07.05.2025

Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой

Сотрудники следственного комитета по ДНР заложили капсулу времени, которую передали на хранение в краеведческий музей, ее откроют через 20 лет в день 100-летия... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:27:00+03:00

2025-05-07T23:27:00+03:00

2025-05-07T23:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

донецкая народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета по ДНР заложили капсулу времени, которую передали на хранение в краеведческий музей, ее откроют через 20 лет в день 100-летия Победы, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. Отмечается, что церемония состоялась в рамках всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ "Капсула времени". Как сообщили в ведомстве, в капсуле заложена флешка, на которой записано видеообращение сотрудников к потомкам о любви к Родине и о необходимости её защищать. Капсула будет храниться в Донецком республиканском краеведческом музее, ее откроют через 20 лет - 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы. "Данное мероприятие символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим. Объединяет нас всех великой целью сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Капсула времени — это символ нашей общей ответственности перед историей и будущим поколением. Важно сохранять память о героях, гордиться нашим и настоящим, работать на благо процветания нашей Родины", - сказал на мероприятии замруководителя Следственного управления СК по Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250507/lnr-2015706624.html

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015542575.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне