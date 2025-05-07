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Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:27 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/dnr-2015709403.html
Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой
Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой - РИА Новости, 07.05.2025
Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой
Сотрудники следственного комитета по ДНР заложили капсулу времени, которую передали на хранение в краеведческий музей, ее откроют через 20 лет в день 100-летия... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:27:00+03:00
2025-05-07T23:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета по ДНР заложили капсулу времени, которую передали на хранение в краеведческий музей, ее откроют через 20 лет в день 100-летия Победы, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве. Отмечается, что церемония состоялась в рамках всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ "Капсула времени". Как сообщили в ведомстве, в капсуле заложена флешка, на которой записано видеообращение сотрудников к потомкам о любви к Родине и о необходимости её защищать. Капсула будет храниться в Донецком республиканском краеведческом музее, ее откроют через 20 лет - 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы. "Данное мероприятие символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим. Объединяет нас всех великой целью сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Капсула времени — это символ нашей общей ответственности перед историей и будущим поколением. Важно сохранять память о героях, гордиться нашим и настоящим, работать на благо процветания нашей Родины", - сказал на мероприятии замруководителя Следственного управления СК по Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250507/lnr-2015706624.html
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донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени с флешкой

Сотрудники СК в ДНР заложили капсулу времени, которую откроют к 100-летию Победы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Сотрудники следственного комитета по ДНР заложили капсулу времени, которую передали на хранение в краеведческий музей, ее откроют через 20 лет в день 100-летия Победы, сообщили РИА Новости в региональном ведомстве.
Отмечается, что церемония состоялась в рамках всероссийской общественно-патриотической акции СК РФ "Капсула времени". Как сообщили в ведомстве, в капсуле заложена флешка, на которой записано видеообращение сотрудников к потомкам о любви к Родине и о необходимости её защищать.
ЛНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В ЛНР заложили капсулу с посланием для потомков
Вчера, 23:03
Капсула будет храниться в Донецком республиканском краеведческом музее, ее откроют через 20 лет - 9 мая 2045 года, в день 100-летия Победы.
"Данное мероприятие символизирует связь между прошлым, настоящим и будущим. Объединяет нас всех великой целью сохранить память о тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Капсула времени — это символ нашей общей ответственности перед историей и будущим поколением. Важно сохранять память о героях, гордиться нашим и настоящим, работать на благо процветания нашей Родины", - сказал на мероприятии замруководителя Следственного управления СК по Донецкой Народной Республике.
Капсулу Победы с посланием потомкам заложили в Ярославле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Ярославле заложили "капсулу Победы"
Вчера, 14:29
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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