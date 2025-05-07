https://ria.ru/20250507/deportatsiya-2015552103.html

Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве

Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2025

Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве

Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:48:00+03:00

2025-05-07T14:48:00+03:00

2025-05-07T14:48:00+03:00

происшествия

нижегородская область

турция

россия

ирина волк

интерпол

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Турецкой Республики в Российскую Федерацию депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, в 2012 году злоумышленник незаконно попытался приобрести право собственности на имущество трех юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 миллионов рублей. Материалы дела о покушении на мошенничество в 2017 году были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Однако подсудимый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По каналам Интерпола была получена информация о том, что он скрывается в Турции. Его задержали и доставили в московский аэропорт "Внуково".

https://ria.ru/20250430/primore-2014231730.html

нижегородская область

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, турция, россия, ирина волк, интерпол