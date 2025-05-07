Рейтинг@Mail.ru
Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/deportatsiya-2015552103.html
Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве
Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве - РИА Новости, 07.05.2025
Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве
Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:48:00+03:00
2025-05-07T14:48:00+03:00
происшествия
нижегородская область
турция
россия
ирина волк
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_57ead2b96da6c19d029f6f9b81e82a8d.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Из Турецкой Республики в Российскую Федерацию депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк. По версии следствия, в 2012 году злоумышленник незаконно попытался приобрести право собственности на имущество трех юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 миллионов рублей. Материалы дела о покушении на мошенничество в 2017 году были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Однако подсудимый уехал за границу и был объявлен в международный розыск. По каналам Интерпола была получена информация о том, что он скрывается в Турции. Его задержали и доставили в московский аэропорт "Внуково".
https://ria.ru/20250430/primore-2014231730.html
нижегородская область
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619230_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_f90d4c4a9a9241b21d1043beb1e2f4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, турция, россия, ирина волк, интерпол
Происшествия, Нижегородская область, Турция, Россия, Ирина Волк, Интерпол
Из Турции депортировали россиянина, подозреваемого в мошенничестве

Турция депортировала подозреваемого в покушении на мошенничество на 400 млн руб

© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкие полицейские
Турецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкие полицейские. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Подозреваемый в покушении на мошенничество на 400 миллионов рублей в Нижегородской области депортирован из Турции в Россию, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Из Турецкой Республики в Российскую Федерацию депортирован разыскиваемый по каналам Интерпола россиянин. Он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере", - сказала Волк.
По версии следствия, в 2012 году злоумышленник незаконно попытался приобрести право собственности на имущество трех юридических лиц, которые зарегистрированы на территории Нижегородской области. Материальный ущерб мог составить около 400 миллионов рублей.
Материалы дела о покушении на мошенничество в 2017 году были переданы для рассмотрения в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода. Однако подсудимый уехал за границу и был объявлен в международный розыск.
По каналам Интерпола была получена информация о том, что он скрывается в Турции. Его задержали и доставили в московский аэропорт "Внуково".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
СК завершил расследование дела экс-депутата, депортированного из Турции
30 апреля, 03:27
 
ПроисшествияНижегородская областьТурцияРоссияИрина ВолкИнтерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала